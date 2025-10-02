02.10.2025 10:24 , Людмила Калъпчиева

Десет талантливи момичета ще се състезават за титлата на 9 октомври в зала „Сливен“

Те са различни, но обединени от мечтата за короната. Сред претендентките за титлата „Мис Сливен 2025“ има стюардеса, счетоводителки, бъдещи актриси, графични и интериорни дизайнерки, фитнес инструкторка, бъдещ клиничен психолог, млади модели, както и ученички с изявени таланти в спорта и изкуството.

Тази пъстра палитра от професии, интереси и амбиции доказва, че конкурсът не е само съревнование за красота, а сцена, на която младите жени на Сливен показват своята индивидуалност, талант и визия за бъдещето.

„Мис Сливен 2025“ ще се проведе на 9 октомври (четвъртък) в зала „Сливен“, от 18:30 часа, като част от веригата „Мис България“ – най-престижният конкурс за красота в страната. Събитието ще бъде истински моден спектакъл, в който претендентките ще дефилират с колекции на DiKa и в изискани рокли на дизайнера Стоян Радичев.

Конкурсът се осъществява със съдействието на Община Сливен, която за поредна година е официален партньор на събитието.

ВХОДЪТ Е СВОБОДЕН!