Възстановена емблематична фасада на сграда в Сливен

02.10.2025 11:53 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 70

Сграфито от 1978 г. с лика на Хаджи Димитър, с автор Димо Кенов, беше възстановено след общи усилия на сдружение „Ти си Сливен“ и Електроразпределение Юг

През септември 2025 г. приключиха консервационно-реставрационните работи по фасадата с екстериорно сграфито, находящо се на ул. Цар Симеон в гр. Сливен. Художественото произведение е с изцяло консервирана автентична структура и възстановена в нарушените участъци по оригиналните образци. Сграфито от 1978 г. с лика на Хаджи Димитър, с автор Димо Кенов, е емблематичен градски силует, който ще бъде опазен за идните поколения.

През лятото на 2024 г. екипът на „Ти си Сливен“ се активира доброволно за да опази тази част от градската идентичност и наследство. Извърши се фотограметрично заснемане и обследване с висока резолюция на недостъпните места с нарушена структура. Създаде се дигитален двойник с 3D модел и ортофото фасаден изглед. Проведоха се редица консултации и проучвания за особеностите на техниката в търсене на специалисти, които да владеят технологията за консервация и реставрация. По думите на председателя на СБХ представителство Сливен – Илиян Урумов това е „едно от най-добрите сграфита околовръст“.

С проучвателната информация беше проведена кореспонденция с детайлно описание на проблема към местното управление и Електроразпределение Юг (част от ЕVN), предвид частична собственост върху сградата.

С бърза реакция Електроразпределение Юг потвърди готовността си да подкрепи възстановителните работи. Благодарение на съдействието на Илиян Урумов и сдружение „Ти си Сливен“ за изпълнител беше ангажиран един от малцината специалисти в страната – гл. ас. д-р Даниел Иванов, преподавател в катедра "Стенопис" на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Изпълнението беше възложено и изпълнено в срок с договор на местна строителна компания, специализирана за възстановителни работи с лиценз за специфичната най-висока категория строителни обекти.