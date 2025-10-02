Сливен, кратки вечерни новини, 02.10.2025 г., четвъртък

02.10.2025 15:57 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

През септември 2025 г. беше завършено възстановяването на емблематичното сграфито с лика на Хаджи Димитър на фасадата на сградата на Evn.

Десет млади жени ще се борят за титлата „Мис Сливен 2025“ на 9 октомври в зала „Сливен“.

В Сливен и Нова Загора днес бе въведена временна организация на движението заради съвместно тактическо учение на силите на ОД на МВР – Сливен при извънредни ситуации.

9 квартала на Сливен днес са без вода заради ремонт на водопровод към резервоар „Бункера“.

Общинският плувен басейн, който се намира в ОУ „Елисавета Багряна“, от вчера вече е достъпен за посетители.

На 18 октомври 2025 г. (събота) от 10:00 до 14:00 ч. на площад „Хаджи Димитър“ – Сливен ще се проведе поредната инициатива на „Клуб за бъдеще” в рамките на националната кампания “Капачки за бъдеще”.

Информационна среща за въвеждането на еврото в България ще се проведе в Сливен на 3 октомври от 10:00 часа в една от залите на хотел „Национал“.