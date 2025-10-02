Рекорден брой участници за Купата на кмета за 2025 година

02.10.2025 16:21 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Жребият за ежегодния турнир в Сливен за Купата на кмета днес бе изтеглен. В четвъртото издание на спортната надпревара ще участват рекорден брой състезатели - 47 отбора от 21 училища в Сливен. В зала „Май“, в присъствието на съдийска комисия, бяха излъчени опонентите в спортните срещи по футбол, волейбол и баскетбол. Учениците ще се състезават в две възрастови групи - 5-7 клас и 8-10 клас.

Победителите на първите три места, освен купи и медали, ще получат парични премии от 500, 300 и 200 лева. Голямата награда е за феър плей и традиционно се връчва на училище, спазило всички регламенти.

Турнирът е включен в програмата на Община Сливен за празника на града – Димитровден и ще се проведе на 22 и 23 октомври.

Спортната проява е сред най-популярните инициативи на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Общинския съвет по наркотични вещества към Община Сливен. Тя е част от превенцията за полезно оползотворяване на свободното време от учениците. Основната цел е да се популяризира физическата активност сред младите. От първото издание на турнира през юни 2022 г. до днес, участващите отбори са се увеличили неколкократно.