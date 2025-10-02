Благотворителна кампания „Капачки за Бъдеще“ в Сливен на 18 октомври

02.10.2025 16:45 , Людмила Калъпчиева

Клуб за Бъдеще – Сливен“ кани всички жители на града на 18 октомври 2025 г. (събота) от 10:00 до 14:00 ч. на площад „Хаджи Димитър“ за участие в традиционната благотворителна кампания за събиране на пластмасови капачки и алуминиеви кенчета.

По време на събитието ще бъде поставена дарителска кутия в подкрепа на малката Стефания – усмихнато момиченце с диагноза ДЦП – спастична квадрипареза, което се нуждае от средства за рехабилитация и шанс да проходи.

„Успяваме, защото сме заедно! Заедно можем повече!“ – с тези думи председателят на клуба Божидар Йорданов приканва жителите на Сливен да се включат, подчертавайки, че всяка капачка и кенче носят надежда за децата и техните семейства.

Организаторите напомнят, че капачките и кенчетата трябва да се предават само в чували, като се приемат пластмасови капачки със знак HDPE или цифрите 2 и 5, както и алуминиеви кенчета със знак ALU.

От началото на инициативата в страната вече са дарени над 25 кувьоза, 7 детски, 2 офроуд линейки, както и над 60 медицински уреда. Благодарение на усилията на доброволци и граждани са спасени над 3700 детски живота и са рециклирани повече от 2 милиона килограма пластмаса.

Кампанията се реализира с подкрепата на Община Сливен, а организаторите приканват и доброволци, които да съдействат за по-бързото и ефективно протичане на инициативата.

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ