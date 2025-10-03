Дара Екимова с концерт в Твърдица на 11 октомври

03.10.2025 09:11 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 26 минути | 36

Чаровната и талантлива Дара Екимова ще зарадва жителите и гостите на Твърдица с незабравим концерт, изпълнен с музика, емоции и положително настроение. Събитието ще се състои на 11 октомври 2025 г. (събота) от 18:30 ч. в салона на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1914“ – гр. Твърдица.

Концертът е част от празничната програма на града и ще бъде със свободен вход.

Организаторите канят всички жители и гости на Твърдица да споделят една вълнуваща музикална вечер заедно с Дара Екимова.

Не пропускайте тази среща с любимата изпълнителка – елате с приятели и се насладете на много музика и настроение!