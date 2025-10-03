Вятърът в Сливен е на пориви, до 90 километра в час

03.10.2025 09:18 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 19 минути | 0

Вятър на пориви, достигащ до 90 километра в час, духа от снощи в сливенско. Има подадени сигнали за счупени клони на места и паднало дърво в квартал „Република“. Екипи на общинското предприятие по озеленяване са на терен и почистват клоните.

В село Николаево снощи е имало спиране на тока, но е възстановен. В Село Скобелево се работи по отстраняване на проблем по електрическата мрежа и за възстановяване на електричеството в част от селото. Сигнал за спиране на тока има и от местността Рамануша. От ЕВН съобщиха за Общината, че техни екипи са на местата и отстраняват авариите. Получават единични сигнали за спиране на електричеството и реагират веднага.

Количествата на падналите валежи на територията на общината са 6 литра на квадратен метър. Няма риск от наводнения на реките. Всички пътища са проходими.