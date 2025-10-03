03.10.2025 09:22 , Людмила Калъпчиева

На 1 октомври 2025 г., в топлата есенна вечер, във фоайето на НЧ „Диньо П. Сивков – 1870“ се състоя заключителният етап на XXI Национален поетичен конкурс и тържественото награждаване на неговите лауреати. Събитието започна в 17:30 ч. и събра десетки почитатели на поезията и музиката.

Сред официалните гости бяха кметът на Община Нова Загора Галя Захариева с екипа си, председателят на читалището-домакин Георги Николов, членовете на журито – поетесата Ники Комедвенска (председател), литераторът Димитринка Желязкова и Елена Арабаджиева, секретар на читалището. На церемонията присъстваха още общински съветници, учители и граждани.

В конкурса участваха 37 автори от различни краища на страната, а журито отличи най-вдъхновяващите творби. В своето слово г-жа Ники Комедвенска подчерта значимостта на традицията:

„Благодаря на организаторите за упоритостта и за отдадеността, с която вече 21 години остават верни на словото.“

Кметът Галя Захариева също поздрави участниците и публиката:

„За мен е огромно удоволствие, че и тази година успяхме да спазим традицията – в Деня на поезията и музиката да съберем любителите на словото и на мелодията. Там, където свършват думите, започва музиката – двете изкуства са неразривно свързани.“

Отличени автори

Първа награда – Здравка Христова (Русе) за стихотворението „Емигрантски сънища“

Втора награда – Ангел Дюлгеров (Перник) за „Старицата с гълъбите“

Трета награда – Петрана Петрова (Враца) за „Зелени мечтания“

Поощрителни награди – Мариела Симеонова, Иванка Кашкавалджиева и Красимира Тилева (Нова Загора)

Специална награда на кмета – Маргарита Мартинова (София) за творбата „Хляб от думи“

Празник на изкуствата

След награждаването вечерта продължи с концерт на Детски оркестър „Дивизи“ към Музикална къща „Дивизи“ – Пловдив с диригент Иван Русев и идейна концепция на доц. Диана Петкова, родом от Нова Загора. Оркестърът представи популярни европейски и български произведения, превръщайки събитието в истински празник на духа.