Вицепремиерът Зафиров се срещна с комисаря на Съвета на Европа по правата на човека Майкъл О'Флеърти в рамките на 18-та среща на Европейската платформа за ромското включване в Брюксел. Европейската платформа за приобщаване на ромите (EPRI) играе ключова роля в мониторинга и подкрепата на прилагането на Рамката. По време на инициативата комисар Майкъл О'Флеърти изрази загриженост относно жилищната среда на ромите в България. На срещата с българския вицепремиер двамата обсъдиха казуса с разрушаването на опасните жилищни постройки в столичния квартал „Захарна фабрика“.

Вицепремиерът Зафиров припомни, че привременните постройки са били изградени без строителни разрешителни и без да са свързани към електроснабдителната, водоснабдителната и канализационната мрежа. Зафиров отбеляза, че обитателите им са имали срок от девет години, за да ги напуснат и настоя, че оставането им в тях би представлявало опасност за живота на обитателите им. Той посочи, че вече всички живущи са настанени и няма останали без подслон хора.

Пред комисаря на Съвета Европа, заместник министър-председателят Зафиров изрази тревога относно случаи на отнети малолетни български деца от социалните служби в Норвегия, последният от които, от началото на септември 2025 г.

Атанас Зафиров информира Майкъл О'Флеърти за случаите на нарушаване правата на българите в Република Северна Македония и изрази притеснение от антибългарската реторика от страна на политически лидери там.

В отговор Майкъл О'Флеърти заяви, че има проблеми с грижите за деца в Норвегия и добави, че е разговарял за случващото се в Република Северна Македония. Той посочи, че само преди дни е имал среща с представители на българска културна организация и увери, че ще защитава правата на човека навсякъде. Майкъл О'Флеърти подари на вицепремиера Атанас Зафиров своята книга: „The Unheard 12 million“, в която са събрани истории на жени от ромския етнос, пътуващи в Европа. Той добави, че желае да посети България и получи покана за посещение от вицепремиера Атанас Зафиров.