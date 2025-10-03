Областният управител Чавдар Божурски уважи празника на сливенските танкисти

03.10.2025 12:14 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Областният управител Чавдар Божурски бе гост на тържественото събрание по повод 75 години от връчването на бойното знаме на Военно формирование 22 220. Събитието се проведен днес (3 октомври) в зала „Сливен“.

Чавдар Божурски предаде поздравителен адрес до личния състав на подразделението.

“Макар и под различни имена, танковото поделение в Сливен винаги е заемало ключово място и е имало решаващо значение за боеспособността на Българската армия и отбранителната система на страната. Вие сте хората, които са призвани да продължат традициите на сливенските танкисти и да ги предадат на следващото поколение. Това е чест и отговорност, за които съм убеден, че сте достойни. Бъдете все така уверени пазители на границите на нашата Родина!“ – се казва в приветствието на областния управител Чавдар Божурски.

Бригаден генерал Пламен Йорданов - заместник-командир на Сухопътни войски, и полковник Любомир Вачев - командир на 13-о Бригадно командване, връчиха награди на настоящи и бивши военнослужещи и цивилни служители. Сред гостите на събранието бяха още Пепа Чиликова и Стоян Марков - заместник-кметове на община Сливен, Димитър Митев - председател на Общински съвет – Сливен, бригаден генерал Христо Христов - началник на щаба на Съвместно командване на силите, отец Йоан - духовен надзорник на Сливенска епархия, ръководители на държавни структури от област Сливен, бивши командири на танковото поделение и др.

Програмата продължи с празничен концерт.