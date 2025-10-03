С отличие на Община Сливен бе удостоено 13-о Бригадно командване

03.10.2025 13:14 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

С награда на Община Сливен - Почетен знак на града, бе отличено 13-о Бригадно командване. Поводът бе 75-ата годишнина от връчване на бойното знаме на Военно формирование 22220 - Сливен. Отличието връчи заместник-кметът Стоян Марков на тържественото честване на бележитата годишнина, състояло се в зала „Сливен“. От свое име като офицер от резерва и запаса, Марков пожела Българската армия да пребъде със славата и честта на бойните си знамена. От името на кмета Стефан Радев той връчи поздравителен адрес за празника. В него градоначалникът поздравява командира на военната единица полк. Любомир Вачев, военнослужещите, цивилни служители и гости на честването.

„Това събитие е не само повод за гордост, но и напомняне за дълга и отговорността, които носите като защитници на Родината. Нека този ден бъде изпълнен с радост и удовлетворение, а духът на единство и братство да продължава да ни води напред. Поздравявам всички военнослужещи и техните семейства за всеотдайността и усилията! Нека винаги помним, че сме част от нещо по-голямо от нас самите и че заедно можем да преодолеем всяко предизвикателство!“, завършва поздравлението си Радев.

От сцената на залата благодарност и признателност към всички, които са част от историята на военното формирование, отправи неговият командир полк. Любомир Вачев. В навечерието на празника той припомни, че датата 6 октомври е знаменателна за формированието. През 1950 г. с Указ на Президиума на Народното събрание на военното формирование е зачислено бойно знаме и то добива легитимност като самостоятелна бойна част. Това паметно събитие, свързано със светостта на българските бойни знамена, Военно формирование 22220 празнува като свой рожден ден. Началото на формированието е поставено преди 76 години, когато през месец октомври 1948 г. в Сливен са дислоцирани три танкови дружини – от Казанлък, София и Пловдив. Със заповед на Министерството на отбраната от 1 януари 1949 г. новото танково съединение е вписано в регистрите на Българската народна армия като Трета танкова бригада, която става съществена част от Трета българска армия. От 1 юли 2025 г. военното формирование се трансформира в 13-о Бригадно командване. Структурата му се запазва, но основно се променят задачите, които стоят пред формированието.

„Ще продължим да надграждаме нивото на подготовката и овладяване на модернизираната техника, за да можем да използваме в пълен обем нейните възможности. Водещо за нас през последните години беше приемането, усвояването и поддържането на нови попълнения във въоръжаването“, отчете полковникът. Той се обърна с благодарност към военнослужещите, които са участвали в локализирането на пожарите през летния период на 2025 г.

Честването в зала „Сливен“ уважиха областният управител Чавдар Божурски, председателят на Общински съвет - Димитър Митев и общински съветници, заместник-командирът на Сухопътните войски бригаден генерал Пламен Йорданов, зам.-кметът Пепа Чиликова, духовният надзорник на Сливенска епархия - свещеноиконом Йоан Петров, офицери от запаса, бивши и настоящи командири на военните формирования, началници, директори и представители на институции и организации в Сливен.

Програмата продължи с награждаване на военнослужещи и цивилни служители и празничен концерт на Представителния ансамбъл на въоръжените сили.