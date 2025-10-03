03.10.2025 14:09 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

В Сливен се проведе информационна дискусия относно готовността на страната ни за влизане в еврозоната от 1 януари догодина. На нея представители на държавната и местна власт, на фирми, неправителствени организации и банкови институции споделиха на какъв етап са институциите, възможните рискове от нелоялни търговци, къде и как могат да се подават сигнали.

Събитието беше водено от заместник-кмета на Сливен Камен Костов, който приветства гостите. Той увери, че Общината е подготвена за въвеждането на еврото, като към момента всички наредби се синхронизират със законодателството.

„Днес България стои на прага на една историческа промяна. След години на упорит труд, ясна визия и последователни усилия от редица правителства, ние постигнахме стратегическата си цел – от 1 януари 2026 г. страната ни ще бъде част от еврозоната. Вашето присъствие е знак, че преминаването към единната европейска валута е наша споделена цел и че имаме общо разбиране за важността на тази тема“, каза Камен Костов.

„Днешното събитие е със стратегическо значение за всички нас, защото Сливен е един от големите и важни градове в България. Важно е да получим обратна връзка от вас и да можем да поставим цели и задачи на колегите, за да могат да решат въпроси, които досега не са взети под внимание“, каза от своя страна заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов, който също присъства на събитието.

Главният касиер на Българска народна банка /БНБ/ Стефан Цветков обясни, че процесът по въвеждане на еврото е плавен. Поради тази причина от 1 ноември ще започне зареждането на банките с евро.

Лектори на форума бяха представители на финансовото министерство, банковия сектор, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Комисията за финансов надзор, пенсионно осигурителни дружества.

Събитието в Сливен е част от националната информационна кампания на Министерството на финансите и БНБ за въвеждането на еврото в България.