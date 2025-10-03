03.10.2025 14:51 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Община Сливен призовава водачите на моторни превозни средства да бъдат внимателни по време на движение в дъждовното време.

Очаква се в късния следобед валежите да достигнат до 50 литра на квадратен метър за денонощие. Заради по-големите количества дъжд е възможно събиране на вода по пътищата на възлови места, където трябва да се преминава в повишено внимание.

Общината е почистила шахтите по ключови места. Днес през целия ден, въпреки дъжда, екипи обхождат града, за да отстраняват паднали от вятъра листа, които може да запушат някои от дъждоприемните шахти.