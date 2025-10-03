03.10.2025 16:30 , Калина Янева (ВиК Сливен)

Излъчване: ВиК-Сливен | България | преди около 1 час | 70

Уважаеми жители на квартал „Речица“,

„Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД Ви информира, че строително-монтажните дейности по изграждането на водоснабдителната и канализационната инфраструктура на територията на квартал Речица са напълно завършени. В рамките на изпълнението бяха реализирани всички предвидени в изпълняващите се проекти дейности, включващи изграждането на нова канализационна мрежа, канализационна помпена станция и тласкател, и реконструкция на водопроводната мрежа.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба, бяха проведени 72-часови проби на всички съоръжения и системи. Тестовете потвърдиха тяхната изправност, функциониране и съответствие с предвидените технически параметри. В резултат на това за изпълнението на обектите официално са съставени и издадени Акт образец 15, удостоверяващи завършването на строително-монтажните дейности.

С оглед на гореизложеното, уведомяваме жителите на кв. „Речица“, че могат да пристъпят към физическо присъединяване (включване) към новоизградената канализационна мрежа след подаване на Заявление за присъединяване в Приемната на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД.

В тази връзка, каним всички вече подали при нас Уведомление за изградена вътрешна канализационна инсталация в имотите си, да посетят Приемната на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, където следва да попълнят и подадат Заявление по образец (бланката на Заявление за присъединяване ще бъде предоставяна на място в Приемната на ВиК Сливен ООД).

Подаването на Заявлението за присъединяване е задължително условие за включване към новоизградената канализационна мрежа на кв. Речица. При възникнала необходимост от съдействие в процеса, на разположение на гражданите ще бъдат както екип на изпълнителя, така и представители на Възложителя.

Благодарим Ви за проявеното търпение и съдействие по време на изпълнението на проекта. Разчитаме на Вашата активност и отговорност при финализиране на процеса по присъединяване.

С уважение,

„Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД

03.10.2025 г.