3 ОКТОМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА УСМИВКАТА

03.10.2025 17:42 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 53

На 3 октомври целият свят празнува силата на най-искрения и най-красив жест – усмивката.

Този ден е посветен на радостта, добротата и светлината, която една усмивка може да запали в сърцето на друг човек.

Идеята за празника идва от Харви Бел – американски график, създал емблематичното усмихнато личице, което днес ни свързва в милиони съобщения по целия свят.

В нашето училище този ден се превърна в истински празник на доброто. С помощта на училищния психолог Деяна Михова и с подкрепата на класните ръководители, децата от 1.а, 2.а, 3.а, 3.б, 4.а и 4.б клас създадоха цветни и весели колажи с усмихнати човечета.

И наистина – какво по-вълшебно от това да видиш сияещите лица на нашите ученици!

Колажите носеха вдъхновяващото послание:

„Използвайте усмивката си, за да промените света!

Но не позволявайте на света да промени усмивката ви!“