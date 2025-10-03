3 ОКТОМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА УСМИВКАТА

На 3 октомври целият свят празнува силата на най-искрения и най-красив жест – усмивката.
Този ден е посветен на радостта, добротата и светлината, която една усмивка може да запали в сърцето на друг човек.
Идеята за празника идва от Харви Бел – американски график, създал емблематичното усмихнато личице, което днес ни свързва в милиони съобщения по целия свят.
В нашето училище този ден се превърна в истински празник на доброто. С помощта на училищния психолог Деяна Михова и с подкрепата на класните ръководители, децата от 1.а, 2.а, 3.а, 3.б, 4.а и 4.б клас създадоха цветни и весели колажи с усмихнати човечета.
И наистина – какво по-вълшебно от това да видиш сияещите лица на нашите ученици!
Колажите носеха вдъхновяващото послание:
„Използвайте усмивката си, за да промените света!
Но не позволявайте на света да промени усмивката ви!“