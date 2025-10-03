МАЛКИ РОДОСЛОВНИ ОТКРИВАТЕЛИ

03.10.2025 18:08 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 51

Учениците от 2. клас с класен ръководител г-жа Таня Чотова се впуснаха в едно необикновено пътешествие – пътешествие назад във времето, към своите семейни истории. В рамките на урок по Родинознание те получиха предизвикателството да изработят собствено родословно дърво, в което да вплетат родители, баби, дядовци и всички онези близки, които правят семейството уникално.

Със смях, въображение и огромно старание малките изследователи създадоха пъстри и оригинални проекти – някои с фотографии и рисунки, други с красиви надписи и декоративни елементи. Всяко дърво носеше своята история – различна, но еднакво вълнуваща – защото зад всяко име стои свят от спомени, обич и семейни традиции.

В специален учебен час второкласниците представиха своите творения пред съучениците си. Очите им блестяха от гордост, докато разказваха за баби и дядовци, за семейни празници и обичаи, за истории, предавани от поколение на поколение.

Поздравления за всички деца за вдъхновението, старанието и креативността, с които превърнаха урока в истински празник на семейната памет!