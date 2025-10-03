Гордеем се с нашия учител

03.10.2025 18:11 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

На официална церемония, организирана от Синдиката на българските учители – гр. Сливен, Здравка Долушанова, учител по изобразително изкуство в ОУ „Елисавета Багряна“, беше отличена с престижния приз „Мисия учител“ 2025 г. Отличието е по повод Международния ден на учителя - 5 октомври.

Г-жа Долушанова е учител с дългогодишен опит, изключителна отдаденост и вдъхновение към децата. Нейните ученици многократно са печелили награди от национални и международни конкурси за рисунка, което е доказателство за високия ѝ професионализъм и любов към изкуството.

На церемонията тя беше подкрепена от директора на училището г-жа Гергана Султанова и от колеги, които споделиха радостта от това заслужено признание.

От името на целия екип на ОУ „Елисавета Багряна“ пожелаваме на г-жа Долушанова здраве, вдъхновение и още много творчески успехи!