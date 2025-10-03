ВДЪХНОВЯВАЩО ОТЛИЧИЕ

03.10.2025 21:56 , Невелина Кикьова (X СОУ )

В навечерието на Международния ден на учителя – 5 октомври, Синдикатът на българските учители – Сливен, за поредна година отличи отдадени на мисията си учители.

На тържествена церемония, напълно заслужено, носител на приза „Мисия учител“ в направление „Възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности“ получи г-жа Ивелина Ангелова, старши учител по български език и литература в нашето училище. Отличието е израз на признание за високия професионализъм, вдъхновението и отдадеността, с които тя работи за развитието и успеха на своите ученици. Със своята отдаденост тя създава среда за учене, творчество и подкрепа.

С тази награда се отдава почит на значимата роля на българските учители – хората, които с труд и сърце градят бъдещето на нашето общество.

Пожелаваме на г-жа Ангелова здраве, вдъхновение и много успехи в трудната, но благословена професия на учителя!