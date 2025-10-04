Сливен беше домакин на информационна среща за въвеждане на еврото

04.10.2025 10:43 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

„След години на упорит труд, следване на ясна визия и последователни усилия на редица правителства, ние постигнахме стратегическата си цел - от 1 януари 2026 г. страната ни ще бъде част от еврозоната. Това не е просто техническа стъпка или смяна на паричната единица. Това е избор, който ни приближава до сърцето на Европа и до държавите, които оформят политиките и бъдещето на Европейския съюз“, с тези думи Камен Костов, заместник-кмет на община Сливен, постави началото на информационната среща за въвеждането на еврото в града. Това съобщават от Министерството на финансите.

Стефан Цветков, главен касиер на Българската народна банка, го допълни с това, че еврото е платформа за растеж, за по голяма сигурност и за благоденствие на всички нас.

Главният касиер на БНБ увери, че продължава логистиката на евробанкнотите и евромонетите в цялата страна. „БНБ има добра свързаност с търговските банки, с които са сключени споразумения за първоначална доставка на банкноти и монети, които ще се използват от 1 януари 2026 година“, допълни още той.

Стефан Цветков обясни и каква е целта на т. нар. стартови пакети от евромонети, който ще бъдат на стойност от 20 лева. Те съдържат различен брой и вид от монетите, които ще бъдат в обръщение от началото на следващата година. Чрез тях хората ще се запознаят предварително с тях, а след това и ще ги използват.

„Всички трябва да знаят, че от 1 януари, през първите шест месеца на 2026 г. левове ще се обменят безплатно в евро във всички банки, в „Български пощи“ в населените места, където няма банкови клонове, а в Българската народна банка – безсрочно“, каза още Стефан Цветков.

„Можем да очакваме месеците след въвеждане на еврото да има един допълнителен стимул за засилване на търговията и стокообмена, а гражданите няма да има нужда да обменят валута, когато пътуват в рамките на Европейския съюз“, каза Дончо Барбалов, заместник-министър на икономиката и индустрията.

Той припомни, че наближава краят на гратисния период за налагане на санкции за нарушения по Закона за въвеждане на еврото в Република България и Комисията за защита на потребителите има пълна готовност да извършва необходимите контролни и санкционни мерки.

„Следващите седмици е много да се съблюдава точното етикиране, точното значение на цените и всеки от нас да следи правилното изчисление на цените спрямо официалния курс – 1,95583 лв. за едно евро“, подчерта още заместник-министърът.

„Получената стойност на стоката или услугата в евро трябва да я трябва да се закръгли до втория знак след десетичната запетая, тоест до най близкият евроцент. Това го правим по математическото правило, съгласно което ако третия знак след десетичната запетая е 5 или по голям от 5, вторият знак се повдига с една единица, третия знак е по малко от 5. До втория знак остава същия“, каза по време на своята презентация Данаил Йорданов, главен експерт в Министерството на финансите.

Александър Колячев, вр. и. д. председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП), изтъкна, че всички институции работят заедно и координирано. „КЗП провежда и допълнителни срещи по населени места. Планирани са около 170 срещи, посещаваме много общини, имаме лекции и дискусии с гражданите, въпроси и отговори“, допълни още той.

„ Инспекторите на КЗП са обиколили много населени места, много търговски обекти. Навсякъде даваме предписания, препоръки на търговците да спазват правилата за двойно обозначаване на цените на етикетите. Те са ясни, точни, разписани в Закона за въвеждане на еврото. При тези проверки установяваме три основни проблема. Първият е липса вписване във цената е евро, което си е сравнително тежко нарушение. Вторият е грешно изчислен курс, което е сравнително често. И последният е наличия различни шрифтове при изписването на двете цени – в лева и евро“, каза още председателят на КЗП.