Сливен, кратки вечерни новини, 04.10.2025 г., събота

04.10.2025 15:54 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Срокът за приключване на ремонта на жп надлеза на пътя Ямбол – Сливен ще бъде спазен и съоръжението ще бъде готово до края на годината.

Симфоничният оркестър в Сливен обяви началото на своя 93-ти сезон - първият им концерт ще се състои на 15 октомври в зала “Сливен”.

Общо девет свободни работни места за висшисти са обявени в Бюрото по труда - Сливен към началото на октомври.

На тържествена церемония призът „Мисия учител“ в категорията „Възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности“ бе връчен на Ивелина Ангелова, старши учител по български език и литература в СУ „Йордан Йовков“.

В Сливен се проведе информационна среща, посветена на въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г.

Сграфито от 1978 г. с лика на Хаджи Димитър, с автор Димо Кенов, беше възстановено след общи усилия на сдружение „Ти си Сливен" и Електроразпределение Юг.

Община Сливен се доказа, че вече 25 години е безспорен фаворит в работата по Закона за достъп до обществена информация, след като за пети път беше удостоена с престижната национална награда „Златен ключ“ в категорията „Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани“.