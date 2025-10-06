УВЕДОМЛЕНИЕ за наличие на кабели

06.10.2025 10:07 , Калина Янева (ВиК Сливен)

Уважаеми жители на квартал „Речица“,

Във връзка със започналите дейности по присъединяване на домакинствата от кв. Речица към новоизградената канализационна мрежа, „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД уведомява гражданите живущи на улиците: „Средногорска“, „Дивичково“, „Михаил Греков“, „Тодор Асенов“, „Коста Велков“, „Мир“, „Йордан Йовков“, „Георги Обретенов“, „Матей Преображенски“, „Изгрев“ и „Кубрат“, че в определени участъци от изброените улици преминава кабел от електроразпределителната мрежа 20 кV.

С оглед гарантиране безопасността на гражданите и осигуряване на безпрепятствено изпълнение на присъединяването на имотите им към канализационната мрежа, ще бъдат предприети действия по трасиране на кабела от електроразпределителното дружество - ЕР ЮГ и последващо трасиране на канализационните отклонения за имотите попадащи в диапазона на засегнатите участъци.

След приключване на тези подготвителни дейности, ще започне поетапно изпълнение на изкопни дейности и включване на имотите към канализационната мрежа. Изпълнението ще се осъществява от екипи на Изпълнителя със съдействието на ВиК Сливен ООД поетапно за всяка улица по отделно.

Ще бъде изготвен график за изпълнение на изкопните дейности и присъединяването по улици, за което ще бъдете допълнително уведомени.

Прилагаме списък на засегнатите участъци от улиците, по които преминава кабел от електроразпределителната мрежа.

ОПИС НА УЛИЦИТЕ В КВ. РЕЧИЦА, ПО КОИТО ПО ТП Е ОТРАЗЕНО ПРЕМИНАВАНЕ НА КАБЕЛ 20 KV

ЧАСТ ОТ УЛИЦА В ОТСЕЧКАТА МЕЖДУ УЛИЦИТЕ

УЛ. СРЕДНОГОРСКА УЛ. ДИВИЧКОВО И УЛ. МАТЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИ

УЛ. ДИВИЧКОВО УЛ. СРЕДНОГОРСКА И УЛ. МИХАИЛ ГРЕКОВ

УЛ. МИХАИЛ ГРЕКОВ УЛ. ДИВИЧКОВО И УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ

УЛ. ТОДОР АСЕНОВ УЛ. МИХАИЛ ГРЕКОВ И УЛ. СВ. ИВАН РИЛСКИ

УЛ. КОСТА ВЕЛКОВ УЛ. МИР И УЛ. МИЛИН КАМЪК

УЛ. МИР УЛ. ЙОРДАН ЙОВКОВ И УЛ. КУБРАТ

УЛ. ЙОРДАН ЙОВКОВ УЛ. МИР И УЛ. ИЗГРЕВ

УЛ. ГЕОРГИ ОБРЕТЕНОВ УЛ. МАТЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИ И УЛ. ИЗГРЕВ

УЛ. МАТЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИ УЛ. ГЕОРГИ ОБРЕТЕНОВ И УЛ. ПЕТКО НАПЕТОВ

УЛ. ИЗГРЕВ УЛ. ГЕОРГИ ОБРЕТЕНОВ И УЛ. ЙОРДАН ЙОВКОВ

УЛ. КУБРАТ УЛ. ТОДОР АСЕНОВ И УЛ. МИР

С уважение,

„Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД

