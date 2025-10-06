Български домат - звезда в Мадрид

06.10.2025 10:12 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 час | 75

Българските свежи плодове и зеленчуци традиционно срещат добър прием от търговци, кулинари и преработватели на международни изложения, заради чудесното качество и вкус на родното производство. Но тази година страната ни има голям повод за гордост от признанието, което български домат получи в испанската столица Мадрид.

От 30 септември до 2 октомври там се проведе едно от най-големите търговски изложения за пресни плодове и зеленчуци в Южна Европа – FRUIT ATTRACTION 2025. Националното участие на България в палата 10, щанд 10А03 бе организирано от Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП), с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“.

На щанда на страната ни продукцията си представиха: „ЕКОФРУТ К и К“ ЕООД, ЗП Виктор Асенов, „ГЕОСЕМСЕЛЕКТ“ ООД, ЗП Петя Нановска и „АМИТИЦА“ ООД, които впечатлиха с богата палитра от пресни продукти – чушки, краставици, ябълки, тикви, нар и истинската звезда на тазгодишното изложение – българският домат.

„Доматът, като водещ продукт за щанда ни, бе предоставен от оранжерията на наш член в гр. Сливница – ЕТ „Карбоника плюс“, с управител Радостина Петрова, разказа г-н Марин Генуров, председател на БАПОП. Това е селекция от сорта „Розова магия“ от Пазарджишкия район, кръстосана в продължение на две години с едри хибридни сортове. Резултатът е растение с отличен имунитет и високо плододаване.

“Колегите го нарекоха с усмивка „дедовия“ домат, малко на шега, защото всички са с „бабините“ продукти. Но производителите на този уникален продукт решиха да отдадат заслужена почит и уважение към традициите, с благодарност към хората зад селекцията, сред които е и Димитър Найденов – водещ сътрудник“, допълни Марин Генуров.

FRUIT ATTRACTION 2025 в цифри

● 120 000+ посетители от 150 държави – рекорд в историята на изложението

● 2460 изложители от 64 страни (+8,4% спрямо 2024 г.)

● 10% повече изложбена площ спрямо предходната година

● Икономически ефект за Мадрид: 407 млн. евро и 3066 съхранени работни места

Тези цифри представляват увеличение с 6% в икономическо отношение, в сравнение с 2024 г. и 5% увеличение на заетостта, като по този начин се затвърждава ролята на FRUIT ATTRACTION като водеща глобална платформа за бизнес с плодове и зеленчуци – стратегическо място за срещи между производители и търговци и катализатор за развитие на сектора.

Българското участие – визия и перспективи

Присъствието на българската делегация отново доказа, че страната ни е конкурентен и търсен партньор на международната сцена. „FRUIT ATTRACTION дава видимост на производствения и експортния капацитет на нашия сектор и засилва лидерската роля на България в региона. Убедени сме, че множеството срещи и контакти ще донесат още по-успешна експортна година за родното производство“, подчерта г-н Генуров.