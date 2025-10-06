06.10.2025 10:15 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 48

На 07 октомври 2025 г., от 11:00 ч., в залата на Областен информационен център - Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 1, ще се проведе обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) „Интегрирани хоризонти: учене, грижа и зелена среда“, с вх. рег. №BG16FFPR003-2.003-0023, по Процедура BG16FFPR003-2.003 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) – 2“, която е преминала успешно етапа на административно съответствие и допустимост. Водещ партньор на концепцията е Община Сливен с партньори Община Котел, Бургаски свободен университет (БСУ) и МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен. В рамките на КИТИ се предвижда основен ремонт, енергийна ефективност, оборудване и облагородяване на ОУ „Братя Миладинови“ в гр. Сливен, както и интервенция по Програма „Образование“ за образователно включване и ограмотяване на лица над 16години, подпомагане на деца от уязвими групи и ангажиране на родителите. В Община Котел се предвижда разкриване на социална услуга за възрастни хора, като за осигуряване на устойчивостта на инвестицията ще бъдат реализирани мерки за укрепване на терена. Община Сливен също ще разкрие нова социална услуга. Концепцията предвижда доставка на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ –Сливен и филиала в Котел, както и мобилен медицински кабинет. Иновативен компонент е предвиден чрез участието на БСУ, който ще реализира дейности по интелигентен мониторинг на речни и водни басейни, наблюдение на инфраструктура за отпадъци чрез дронови и IoT технологии, както и създаване на студио за симулация, обучение и демонстрации в сферата на кръговата икономика. Проектът е насочен към интегрирано подобряване на качеството на живот, социалното включване и устойчивото териториално развитие в партньорските общини, като допринася и за реализацията на визията на Новия европейски Баухаус, интегрирайки принципите на устойчивост, естетика и приобщаване в инвестициите в образователна, социална и екологична инфраструктура. Обществено обсъждане на КИТИ с водещ партньор Община Сливен ще се проведе и на територията на общината – партньор, кактоследва:Ø За Община Котел: 07.10.2025 г., от 15:00 ч., в залата на Община Котел.

Линк към презентация на КИТИ „Интегрирани хоризонти: учене, грижа и зелена среда“: https://docs.google.com/presentation/d/1xKBjZkVUhpJUlrMbEU0Y3o2Pe9k2YSQN/edit?usp=sharing&ouid=117885859699288935603&rtpof=true&sd=true

Препоръки и възражения по концепция „Интегрирани хоризонти: учене, грижа и зелена среда“ могат да бъдат направени чрез онлайн анкета: https://forms.gle/n52G3oC2EGvPY4MXA ,

както и на електронната поща на ОИЦ Сливен, който е част от Звеното за публични консултации към РСР на ЮИР: oicsliven@gmail.com, не по-късно от 10.10.2025г.

Областен информационен център Сливен е част от Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на средствата от ЕС в България.