Сливен, кратки вечерни новини, 06.10.2025 г., понеделник

06.10.2025 15:59 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 120

На 7 октомври 2025 г. от 11:00 ч. в залата на Областен информационен център – Сливен ще се проведе обществено обсъждане на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) „Интегрирани хоризонти: учене, грижа и зелена среда“.

На 10 октомври от 10:30 до 13:30 ч. в Сливен ще се проведе дискусионен семинар, организиран от Асоциация „Активни потребители“, посветен на колективната покупка на климатици.

Бюро по труда в Сливен приема заявления от работодатели, желаещи да се включат в насърчителните мерки за заетост по Националния план за действие по заетостта за 2025 г.

На 2 октомври в Сливен се проведе тактическото учение „Справедливост 2025“, което получи много висока оценка от наблюдатели на Главна дирекция „Национална полиция“, представители на специализираните отдели и главния секретар на МВР Мирослав Рашков.

Книгата „Българските кремъчни пушки в Османската империя, XVII–XIX век“ от Огнян Добриков и Виолин Калчев ще бъде представена на 9 октомври в етнографски комплекс „Хаджи Данчови къщи“ в Сливен.

Обща изложба на представителите на СБХ – Сливен и Дружеството на художниците в Сливен ще бъде открита в галерия “Май” на 11 октомври.

Сливналията Красен Колев се представи отлично на световното първенство по скайрънинг.