Международният ден на учителя събра заедно носителките на наградата „Аргира Жечкова“

06.10.2025 13:34 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 42

Международният ден на учителя, който се отбелязва на 5 октомври, събра заедно във фоайето на зала „Сливен“ носителките на наградата „Аргира Жечкова“ през годините. Събитието се организира от Община Сливен в знак на признателност към отдадеността и професията на сливенските учители. Приветствие към присъстващите от името на кмета Стефан Радев отправи заместникът му Пепа Чиликова. Тя отбеляза, че ежегодно различни институции връчват награди и отличия на изявени учители, издигнали престижа на професията и постигнали високи резултати със своите ученици.

„Наградата „Аргира Жечкова“, която всички вие носите със гордост, е по-специална. Тя е символ на високия дух на учителя. Тя обединява хора като вас, които с делата си не само издигат престижа на българското образование, но и вдъхват надежда, че бъдещето ни е в добри ръце. Всяка една от вас е носител на светлина не само в класната стая. Вие посяхте светлината и в сърцата на нашите деца. Разпалихте любопитството им, събуждахте мечтите им, съшивахте крилата на цели поколения, за да полетят. Вашият труд често остава тих, но бъдете сигурни, че той е в основата на всичко значимо. Благодаря ви, че вложихте сърцето, ума и душата си в това, което правите! Бъдете здрави, обичани и все така устремени в мисията си! Честит празник и благодарим, че ви има!“, каза Пепа Чиликова.

Веселина Тонева прочете послание от името на първия носител на наградата „Аргира Жечкова“ – Соня Келеведжиева. В него тя поздравява колегите си по повод празника и им пожелава да продължават да вдъхват увереност и знания на децата на Сливен.

От своя страна благодарност към Община Сливен отправиха всички присъстващи на събитието, които през годините са били отличени с престижната награда.

Празникът беше допълнен с изпълнения на Надя Абделхай Али от клуб за поп и рок изпълнители „Ритъм“, Карина Мъндева от СУ „Пейо Яворов“, Ансамбъл за народни песни и танци-Сливен и хора на пенсионираните учители „Будители“.

Аргира Жечкова е една от най-видните представителки на девическото образование в Сливен. Община Сливен учредява наградата на нейно име през 1996 г. Тя се присъжда всяка година в навечерието на 24 май на жена-учител и общественик с принос за издигане престижа на учителската професия и доказани високи професионални умения като преподавател и възпитател на младото поколение.