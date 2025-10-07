Община Сливен връчи награди по повод Международния ден на учителя – 5 октомври

07.10.2025 08:30 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

За втора поредна година Общината връчи наградите „Учител на годината на Община Сливен“ и „Директор на годината на Община Сливен“. Призовете бяха учредени през 2024 година по повод Международния ден на учителя – 5 октомври. Своя израз на признание към учителите и директорите за техния принос в развитието на образованието в Сливен отправи кметът Стефан Радев. От името на цялата общност той им благодари за неуморната работа, креативност и всеотдайност.

„Винаги съм казвал, че образованието е най-конвертируемата инвестиция, която и ние, и нашите деца могат да направят. Радвам се, че тук в Сливен, можем да се гордеем с постигнатото в това отношение. Ние сме една от малкото общини, на които й се налага да изграждат нови сгради за училища и детски градини. Такива и в момента се изграждат. Но това е по-малкият въпрос. По-важно е съдържанието, а това съдържание е именно, което давате вие на децата – това, което правят учителите е безценно и не може да бъде заменено с нищо друго. Затова за пореден път изразявам благодарност за това, което правите за нашите деца, за децата на Сливен, за децата на България!“, каза в приветствието си кметът Радев. Той връчи наградите на отличените.

Наградата „Учител на годината на Община Сливен в начален етап на образованието“ получи Елена Миткова, начален учител в ОУ „Д-р Иван Селимински“. Анелия Иванова, учител по химия и околна среда в СУ „Константин Константинов“ беше отличена с наградата „Учител на годината на Община Сливен в прогимназиален етап на образованието“. „Учител на годината на Община Сливен в гимназиален етап на образованието“ отиде при Валери Милков, учител по история в ПХГ „Дамян Дамянов“. Наградата „Директор на годината в основното образование“ получи Маргарита Иванова, директор на ОУ „Димитър Петров“. Носител на „Директор на годината в средното образование“ за 2025 г. е Лъчезар Дойчев, директор на Спортно училище „Димитър Рохов“.

Награда „Сливен“ за цялостен принос в системата на образованието беше присъдена на Николай Ботушаров, директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Предложенията бяха оценявани от експертна комисия в състав: председател Пепа Чиликова – зам.-кмет на община Сливен, Веселина Тонева – член на Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания при Общински съвет-Сливен, Иван Господинов – председател на Общински координационен съвет на Синдикат на българските учители-Сливен, Лидия Димитрова – председател на Независим учителски синдикат-Сливен, Гергана Панайотова – председател на Регионален съюз „Образование“ към КТ „Подкрепа“ и Иван Узунов – общински председател на Съюз на ръководителите в системата на народната просвета в България-Сливен.

Сред гостите беше и депутатът Десислава Танева.

Своя поздрав към учителите, директорите и всички присъстващи отправиха балет „Грация“ при Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс-Сливен с ръководител Юлия Кирова, клуб за поп и рок изпълнители „Ритъм“ при Военен клуб-Сливен с ръководител Елена Пеева, клуб по спортни танци „Туида“ с треньор Йовита Пенчева и от Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Тракийче“ при ЦПЛР – Детски комплекс-Сливен с ръководители Виолина Попова, Михаела Ходжева и Михаил Чанев.

Международният ден на учителя се отбелязва в над 100 страни по целия свят от 1994 г. Наградите „Учител на годината на Община Сливен“ и „Директор на годината на Община Сливен“ имат за цел да удостоят с признание учителите и директорите като популяризират сред обществеността техния висок професионализъм, талант, значими постижения и граждански принос, както и да бъде повишено личното професионално самочувствие и да бъде издигнат престижът на учителската професия.