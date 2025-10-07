07.10.2025 09:11 , Людмила Калъпчиева

От 1 януари 2026 г. Република България ще въведе единната европейска валута – еврото. В тази връзка Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП) организират информационна среща с гражданите и бизнеса.

Събитието ще се проведе на 9 октомври 2025 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в залата на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1914 г.“, гр. Твърдица, пл. Свобода №8.

По време на срещата експерти от двете институции ще дадат отговори на живо на всички въпроси, свързани с:

правата на потребителите по време на прехода към еврото;

задълженията на търговците при двойното обозначаване на цените;

използването на лева и еврото в преходния период.

Организаторите подчертават, че максималната информираност и спокойствието на хората са сред основните приоритети в процеса по въвеждане на новата валута.