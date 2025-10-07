07.10.2025 09:18 , Людмила Калъпчиева

Община Нова Загора, със съдействието на Фондация „Animal Hope Bulgaria“ – Казанлък, д-р Якоб Петров, д-р Тони Илиев, д-р Тихомир Томов, д-р Николай Колев, д-р Розалина Попова и доброволци от общината, за втора поредна година организира безплатна кампания за кастрация на бездомни и домашни кучета.

Кампания за отговорност и грижа

В рамките на тридневната инициатива – 19, 20 и 21 септември 2025 г., бяха кастрирани общо 78 животни – 45 женски и 28 мъжки кучета, както и 5 котки.

Целта на кампанията е да насърчи отговорното отношение към животните и да подпомогне ограничаването на популацията на бездомните кучета. Кастрацията не само предпазва от редица заболявания и удължава живота, но и предотвратява агресивното поведение и изоставянето на животни.

Медицинските манипулации бяха извършени от доказани специалисти:

д-р Генко Мирев (с. Енина, общ. Казанлък);

ветеринарен техник Ивелина Недкова – „Animal Hope Bulgaria“ – Казанлък;

д-р Якоб Петров – ветеринарна клиника „Тия-Вет“ – Нова Загора;

д-р Тихомир Томов, д-р Тони Илиев и д-р Николай Колев.

„Любов на четири лапи“ – празник за деца и домашни любимци

С много усмивки, игри и положителни емоции, на 5 октомври в Конна база „Макс“ се проведе традиционният празник за деца и кучета „Любов на четири лапи“.

Събитието събра десетки участници – малки и големи, които заедно със своите любимци дефилираха, участваха в забавни игри и научиха повече за грижата към животните.

Програмата беше изпълнена с настроение и талант – с участието на Мажоретния състав при Община Нова Загора с ръководител Деница Кирчева, Група „Усмивчици“ с ръководител Дима Йорданова, Сияна Василева и спортния треньор Карина Петкова.

Представители на „Animal Hope Bulgaria“ – Казанлък и ветеринарна клиника „Тия-Вет“ – Нова Загора извършваха безплатни прегледи и даваха полезни съвети на стопаните.

Признание за добрината

Кметът на Община Нова Загора Галя Захариева връчи специално благодарствено писмо на майката на Нели Колева – в израз на дълбока почит към делото и отдадеността на всеотдайната защитничка на бездомните животни.

Бяха отличени и Таня Павлова, Красимира Капитанова, Валери Станев, Иван Коев и Александър Крумов – хора, доказали с делата си своята безрезервна любов и грижа към четириногите приятели.

Всички участници получиха подаръци, осигурени от Община Нова Загора.

Кампанията и празникът за пореден път показаха, че човечността и любовта към животните са най-силният знак на една състрадателна общност.