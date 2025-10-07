07.10.2025 09:25 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 73

На 6 октомври 2025 г. Дневният център за деца и младежи с увреждания в село Асеновец отбеляза своя 20-годишен юбилей. Тържеството събра потребителите на центъра, техните семейства, екипа и гости, за да отпразнуват две десетилетия, посветени на грижа, подкрепа и човечност.

Сред присъстващите на празника бяха кметът на Община Нова Загора Галя Захариева, заместник-кметовете Ивайло Енев, Нина Генчева и Иванка Михова, директорът на Центъра Цонка Милева, началникът на отдел „Здравеопазване и социални услуги“ Евелина Аврамова и кметът на село Асеновец Димитрина Стефанова.

В своето приветствие кметът Галя Захариева отправи сърдечни поздравления към екипа на Центъра, изразявайки признателност за тяхната всеотдайност и професионализъм:

„Благодаря ви за любовта и грижите, с които ежедневно дарявате децата и младежите. Вашата работа е пример за доброта, търпение и сила на духа.“

Празничната атмосфера бе изпълнена с усмивки, вълнение и благодарност — към всички, които през годините са подкрепяли дейността на Центъра и са вярвали в неговата мисия да дарява внимание, топлина и човечност.

Двадесет години по-късно, Дневният център в Асеновец продължава да бъде дом на доброто, място на обич и надежда.