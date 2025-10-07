Няма риск за наводняване от реки и дерета в община Сливен

07.10.2025 10:27 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 32 минути | 29

Въпреки усложнената метеорологична обстановка в страната през последните дни, няма риск от наводняване и преливане на реките и деретата на територията в общината. За това информира инж. Снежана Кънева от общинския отдел „Управление при кризи, аварии и превенция“. При извършени обходи от членове на Щаба и аварийни екипи, не са установени критични точки. Към момента няма информация за постъпили сигнали от граждани и ведомства.

За последните дни, метеорологичната обстановка се определяше от пориви на вятъра, които периодично достигаха до около 90 км/ч, а сумарното количество валежи надвишава 40 л/кв м.

Инж. Кънева обобщи, че на този етап обстановката в общината е относително спокойна и под контрол. Постоянна е координацията и комуникацията с кметствата и кметските наместничества на населени места, членовете на Щаба за защита от бедствия, експлоатационните дружества и оперативните центрове на полицията и пожарната.

Тя използва случая за самозащитата при наводнение да апелира към населението:

- Слушаме радио за предварителна информация и съвети;

- Действаме бързо и разумно;

- Търсим високите и безопасни места;

- Ако сме в полета, отдалечаваме се от поречието на реките;

- Ако сме в автомобил, отбиваме вдясно и заемаме безопасно място;

- Ако имаме достатъчно време евакуираме имуществото и любимците

- Ако сме в непозната зона, заемаме най-близките възвишения

Гражданите е добре да знаят още:

- Укрития под мостове и други съоръжения не са подходящи при поройни дъждове;

- Задължително да спазват указанията и реда, който компетентните органи установяват;

През урбанизираните територии на община Сливен преминават 12 реки с обща дължина 46 км и 27 дерета с обща дължина 80 км. Реките в град Сливен (Дюлева, Новоселска, Селишка и Асеновска) и селата Бяла (Беленска и Маринкина), Новачево (Саса дере), Раково и Ичера (Луда Камчия), имат изградена корекция.

Община Сливен използва случая да апелира гражданите да предприемат пътуване само в краен случай, да вземат под внимание влошената метеорологична обстановка и да бъдат подготвени за тежки метеорологични условия.