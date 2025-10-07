07.10.2025 11:43 , Людмила Калъпчиева

На 10 октомври 2025 г. Асоциация „Активни потребители“ ще информира и консултира потребители по актуални теми с фокус върху енергийната ефективност в гр. Сливен от 10:30 ч. в ЦПЛР-Детски комплекс-Сливен (бивш Пионерски дом), ул. "Петко Славейков"№ 8.

Експертите от асоциацията ще запознават потребителите с енергоефективни мерки за справяне със сметките за енергия, а също и ще отговарят на въпроси от присъстващите.

Основните теми, които ще бъдат дискутирани, са:

Какво трябва да знаете преди да закупите климатик?

Съвременните климатици са все по-ефективни и постигат все по-добра енергийна ефективност, но често хората се затрудняват за какво да следят. Кой елемент е по-важен? С кого да се посъветвам? Кои са най-добрите марки на пазара? Как да монтирам уреда? Как да го поддържам и експлоатирам правилно? На тези и други въпроси ще се опитаме да дадем отговор. Кампанията за колективна покупка на „Активни потребители“ предлага интелигентен начин да се преборим с високите сметки, без да правим компромис с качеството (www.obstapokupka.online).

Еврото: какво трябва да знаем за прехода?

Започна един важен период от процедурата за въвеждане на еврото като официална валута у нас - двойното обозначаване на цените на стоките и услугите в евро и в левове. “Активни потребители” ще коментира кои са основните неща, които трябва да знаем и за които да внимаваме по време на този преход.

Бързи кредити – как да си върнем парите?

Активни потребители и адвокат Антоан Атанасов, адвокат по потребителски въпроси, ще разяснят как можем да си върнем надвзетите суми по договори за бързи кредити.

Събитието е БЕЗПЛАТНО и всички желаещи са поканени!

ПРОГРАМА

10:30 – 11:00 - Енергийна ефективност. Съвети за пестене на енергия - с малко или нулеви разходи. Мерки за енергийна ефективност с минимални разходи

11:00 – 11:30 - Представяне на колективната покупка на климатици

11:30 –12:00 - Еврото – какво е важно да знаем?

12:00 – 12:30 - Бързи кредити и как да ни върнат пари

12:30 – 12:45 - Закриване на семинара