Община Сливен е водещ партньор на концепция за териториалните инвестиции

Публично обсъждане на една от концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) се състоя в Сливен днес. Събитието в Областния информационен център събра местната власт, представители на институции и експерти в сферата на европейските проекти. Водещ партньор на концепцията, озаглавена „Интегрирани хоризонти: учене, грижа и зелена среда“, е Община Сливен. КИТИ обединява усилията на четирима партньори – Общините Сливен, Котел, Бургаски свободен университет и сливенската МБАЛ „Д-р Иван Селимински“.

Кметът Стефан Радев, който присъства на обсъждането, отчете, че в рамките на предходния програмен период, Община Сливен се е справила много добре. Като примери за това, той припомни ключови проекти, сред които обновяването на градския транспорт, на редица детски градини, няколко нови социални центъра, пилотни проекти при благоустрояване на големите квартали в Сливен – „Българка“, „Сини камъни“ и „Дружба“ и др. Радев определи настоящия програмен период като съществено различен.

„Сега Общините се конкурират помежду си за ресурс – за инвестиции в даден регион, чрез партньорства помежду си, заедно с останалите общини от страната. Доста неясен и сложен механизъм като конструкция. Не мисля, че има друга Община като Сливен, която да участва в толкова много концепции, с толкова различни партньори, така че да можем да осигурим максимална сума за инвестиции в града ни. За тези средства са се борили всички общини“, подчерта кметът. По думите му, на над 120 млн. лв., възлиза сумата по проектите, които предстои да бъдат реализирани в община Сливен през следващите пет години. Стефан Радев използва случая да благодари на колегите си от общинската администрация, които са участвали в целия процес и са постигнали успех с разработването на партньорствата по концепциите.

Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) „Интегрирани хоризонти: учене, грижа и зелена среда“ е по Процедура BG16FFPR003-2.003 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) – 2“. Тя е преминала успешно етапа на административно съответствие и допустимост.

Дейностите по концепцията представиха заместник-кметът по икономическото развитие Стоян Марков и началникът на отдел „Общинско развитие, програми и проекти“ Митка Крълева.

В рамките на КИТИ се предвижда основен ремонт, енергийна ефективност, оборудване и облагородяване на ОУ „Братя Миладинови“ в Сливен, както и интервенция по Програма „Образование“ за образователно включване и ограмотяване на лица над 16 години, подпомагане на деца от уязвими групи и ангажиране на родителите.

В Община Котел се предвижда разкриване на социална услуга за възрастни хора, като за осигуряване на устойчивостта на инвестицията ще бъдат реализирани мерки за укрепване на терена. Община Сливен също ще разкрие нова социална услуга. Концепцията предвижда доставка на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен и за филиала на болницата в Котел, както и мобилен медицински кабинет.

Иновативен компонент е предвиден чрез участието на Бургаския свободен университет, който ще реализира дейности по интелигентен мониторинг на речни и водни басейни, наблюдение на инфраструктура за отпадъци чрез дронови и IoT технологии, както и създаване на студио за симулация, обучение и демонстрации в сферата на кръговата икономика.

Проектът е насочен към интегрирано подобряване на качеството на живот, социалното включване и устойчивото териториално развитие в партньорските общини, като допринася и за реализацията на визията на Новия европейски Баухаус, интегрирайки принципите на устойчивост, естетика и приобщаване в инвестициите в образователна, социална и екологична инфраструктура.

На днешната среща присъстваха още заместник-кметът по хуманитарните дейности Пепа Чиликова и представители на партньорските организации, включени в настоящата концепция.

Повече подробности относно презентацията на КИТИ „Интегрирани хоризонти: учене, грижа и зелена среда“ се съдържат на посочения линк: https://docs.google.com/presentation/d/1xKBjZkVUhpJUlrMbEU0Y3o2Pe9k2YSQN/edit?usp=sharing&ouid=117885859699288935603&rtpof=true&sd=true

Препоръки и възражения по настоящата концепция могат да бъдат направени чрез онлайн анкета: https://forms.gle/n52G3oC2EGvPY4MXA, както и на електронната поща на Областния информационен център: oicsliven@gmail.com, не по-късно от 10 октомври.