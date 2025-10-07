НЕПОВТОРИМИЯТ НЕНЧО ИЛЧЕВ В СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ - СЛИВЕН

07.10.2025 14:57 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Днес в СУ „Йордан Йовков“ – Сливен, училищният ден се превърна във вълшебно приключение! На гости ни беше неповторимият актьор, комик и илюзионист Ненчо Илчев, който омагьоса ученици и учители с усмивка, хумор и впечатляващи фокуси.

Познат от театралната сцена и телевизионния екран, Ненчо Илчев превърна училищната зала в сцена на чудеса. С лекота и обаяние той показа, че истинската магия не е само в картите и шапките, а в усмивките, доброто настроение и вярата, че всичко е възможно.

Учениците се включиха с огромен ентусиазъм – аплодисменти, смях и удивление изпълниха залата. Някои дори имаха възможността да станат негови помощници във фокусите и да усетят отблизо чара на сцената.

Срещата с Ненчо Илчев беше не само забавление, но и вдъхновение – доказателство, че талантът и усмивката могат да направят света по-добър и по-цветен.

Сърцата ни останаха пълни с емоции, а надеждата е една – скоро отново да ни гостува Ненчо Илчев!

Благодарим на Ненчо Илчев за емоциите, смеха и магията, които остави в сърцата ни!