07.10.2025 15:40 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 79

Динамична е метеорологичната обстановка в Сливен, съобщи инж. Снежана Кънева от общинския отдел „Управление при кризи, аварии и превенция“ в Общината. Вятърът духа на пориви и достига 70-90 километра в час. Получени са сигнали за паднали клони, които се отстраняват. Клон на голямо дърво е паднало върху три паркирани автомобила в града. Община Сливен съдейства на собствениците. Кметовете на селата Тополчане, Блатец и Сотиря, със собствени сили и средства, премахват прекършени и сухи тополи. Местната власт работи в успешна координация с екипите на пожарната, реагират веднага на инциденти с паднали клони.

Няма пострадали хора. По данни на ЕВН ток има навсякъде. Падналите валежи за последните 3-4 часа са 7 литра на квадратен метър.

Община Сливен напомня на гражданите да следят прогнозата за времето и да се съобразяват с метеорологичните условия.