Сливен, кратки вечерни новини, 07.10.2025 г., вторник

07.10.2025 15:50 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 150

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представи данни за пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Сливен през 2024 година.

В Сливен се проведе публично обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) „Интегрирани хоризонти: учене, грижа и зелена среда“.

Школата по народно пеене „Славейче“ при НЧ „Христо Ботев – 1897 г.“ ще отпразнува своя 20-годишен юбилей с тържествен концерт на 10 октомври от 18:00 часа в зала “Сливен”.

На 10 октомври 2025 г. Асоциация „Активни потребители“ ще проведе информационна и консултативна среща за гражданите на Сливен, посветена на актуални потребителски теми, със специален акцент върху енергийната ефективност.

Въпреки нестабилната метеорологична обстановка през последните дни, на територията на община Сливен няма риск от наводнения или преливане на реки и дерета.

По случай Международния ден на учителя – 5 октомври, Община Сливен за втора поредна година връчи наградите „Учител на годината на Община Сливен“ и „Директор на годината на Община Сливен“.

Сливенската професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх. Георги Козаров“, със съдействието на Регионалното управление на образованието и Община Сливен, организира среща-беседа с д-р Артур Кордон на тема „Състояние на съвременния изкуствен интелект“.