СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В гр. СЛИВЕН 08.10.2025 г.

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Населено място Образование

887 15.7.2025 г. 15.10.2025 г. 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

888 15.7.2025 г. 15.10.2025 г. 1 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно

892 16.7.2025 г. 16.10.2025 г. 2 МОНТАЖНИК КЛИМАТИЦИ СЛИВЕН средно

955 01.8.2025 г. 30.10.2025 г. 1 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН основно/средно

956 01.8.2025 г. 30.10.2025 г. 1 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН основно/средно

959 01.8.2025 г. 30.10.2025 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН основно/средно

998 14.8.2025 г. 30.10.2025 г. 1 ЗАВАРЧИК КРУШАРЕ/ЧОКОБА средно

1012 18.8.2025 г. 30.10.2025 г. 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

1037 22.08.2025г 30.10.2025 г. 2 ДЪРВОДЕЛЕЦ, МЕБЕЛИСТ СЛИВЕН средно

1038 22.08.2025г 30.10.2025 г. 2 ОПАКОВАЧ СЛИВЕН средно

1039 22.08.2025г 30.10.2025 г. 2 ТАПИЦЕР СЛИВЕН средно

1061 26.8.2025 г. 30.10.2025 г. 2 ШОФЬОР, ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно

1088 01.9.2025 г. 30.10.2025 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно

1089 01.9.2025 г. 30.10.2025 г. 2 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно

1090 01.9.2025 г. 30.10.2025 г. 2 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН средно/основно

1091 01.9.2025 г. 30.10.2025 г. 2 БЕТОНДЖИЯ СЛИВЕН средно/основно

1119 02.9.2025 г. 30.10.2025 г. 1 ЕЛПЕЩАР СЛИВЕН средно

1120 02.9.2025 г. 30.10.2025 г. 1 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК СЛИВЕН средно

1124 03.9.2025 г. 30.10.2025 г. 1 ШЛОСЕРО-ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно

1125 03.9.2025 г. 30.10.2025 г. 1 ФАДРОМИСТ СЛИВЕН средно

1144 04.9.2025 г. 30.10.2025 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно

1166 11.9.2025 г. 10.10.2025 г. 1 ДЕТЕГЛЕДАЧКА СЛИВЕН средно

1172 15.9.2025 г. 31.10.2025 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

1174 12.9.2025 г. 31.10.2025 г. 1 ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВЕНА ЛИНИЯ СЛИВЕН начално/основно

1175 12.9.2025 г. 10.10.2025 г. 1 ДЕЗИНФЕКТОР СЛИВЕН средно

1179 15.9.2025 г. 31.10.2025 г. 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН средно

1180 15.9.2025 г. 10.10.2025 г. 1 РЕЦЕПЦИОНИСТ СЛИВЕН средно

1184 16.9.2025 г. 30.10.2025 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

1191 17.9.2025 г. 30.10.2025 г. 3 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше

1192 17.9.2025 г. 10.10.2025 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно

1193 17.9.2025 г. 10.10.2025 г. 1 КАСИЕР СЛИВЕН средно

1202 19.9.2025 г. 17.10.2025 г. 1 ПАЗАЧ, НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА СЛИВЕН средно/основно

1205 23.10.2025 г. 15.10.2025 г. 1 ПЕДАГОГ СЛИВЕН висше

1223 01.10.2025 г. 03.11.2025 г. 1 ФРИЗЬОР СЛИВЕН средно

1228 01.10.2025 г. 31.12.2025 г. 1 ЛЕКАР, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ СЛИВЕН висше

1229 01.10.2025 г. 31.12.2025 г. 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН висше

1230 01.10.2025 г. 31.12.2025 г. 1 АКУШЕРКА СЛИВЕН висше

1231 01.10.2025 г. 31.12.2025 г. 1 ЛЕКАР, АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ СЛИВЕН висше

1232 02.10.2025 г. 31.10.2025 г. 1 СКЛАДАДЖИЯ СЛИВЕН средно/основно

1233 02.10.2025 г. 31.12.2025 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН средно

1234 02.10.2025 г. 31.10.2025 г. 1 АСИСТЕНТ, ОФИС СЛИВЕН средно

1236 09.10.2025 г. 08.10.2025 г. 1 ШОФЬОР НА УЧИЛИЩЕН АВТОБУС СЛИВЕН средно

1237 03.10.2025 г. 01.11.2025 г. 1 МОНТАЖНИК, СТЪКЛА В СГРАДИ СЛИВЕН средно

1240 20.10.2025 г. 13.10.2025 г. 1 ЗАВЕЖДАЩ АРХИВОХРАНИЛИЩЕ СЛИВЕН висше

1245 13.10.2025 г. 09.10.2025 г. 1 РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ СЛИВЕН висше

1246 13.10.2025 г. 09.10.2025 г. 1 ЛОГОПЕД СЛИВЕН висше

1247 15.10.2025 г. 10.10.2025 г. 1 ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР СЛИВЕН средно

1249 15.10.2025 г. 07.11.2025 г. 1 ДЪРВОДЕЛЕЦ СЛИВЕН средно

1250 15.10.2025 г. 10.11.2025 г. 1 ПЛЕТАЧ СЛИВЕН средно

