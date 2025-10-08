08.10.2025 09:49 , Людмила Калъпчиева

Кметът на Община Твърдица Мария Гвоздейкова-Златева бе отличена с трето място сред 201 малки общини в България в националния конкурс „Кмет на годината 2025“.

Признанието е резултат от гласовете на гражданите, които оцениха усилията и отдадеността на кмета и нейния екип за развитието на общината, за инициативите, реализирани с грижа за хората, и за последователната работа в името на общественото благо.

В обръщение към жителите на Твърдица, г-жа Гвоздейкова-Златева сподели:

„Тази награда не е само моя – тя е на всички нас! На всеки, който вярва, който помага, който мечтае и който не спира да обича своя град.

Тя е отражение на нашия общ път – на труда, усилията и добрите идеи, които влагаме заедно.

Вярвам, че истинският успех не се измерва в отличия, а в доверието, усмивките и благодарността в очите на хората.“

Кметът изрази своята признателност към екипа на общинската администрация, който работи с професионализъм, всеотдайност и любов към Твърдица:

„Когато зад делата стои сърце, резултатите говорят сами. Продължаваме напред – заедно, с вяра, с екипност и със сърце, защото Твърдица заслужава най-доброто!“

С признание, обич и благодарност, г-жа Гвоздейкова-Златева посвети отличието на всички жители на общината, превърнали Твърдица в символ на единство, трудолюбие и човечност.