Тържествено награждаване на деца с високи постижения се проведе в зала „Сливен“ на 7 октомври. Събитието беше организирано от Фондация „Бъдеще за шампиони – Пламен Крумов“, която е учредена на 2 октомври тази година. 63 деца от всички спортни клубове, балетни школи, школи по поп и джаз пеене, танцови и певчески фолклорни групи в града, техните треньори, музикални педагози и ръководители, получиха признание за усилията, които полагат, за да постигат най-добрите резултати.

фотограф: Стоимен Стоименов

„Сливен е показал през годините, че има много талантливи деца. Аз и моите приятели решихме да бъдем полезни за тях, защото спортът учи на дисциплина. Създаването на фондацията е плод на една обща мечта, споделена вяра и силата на истинско приятелство“, каза пред гостите Пламен Крумов. Той благодари на всички, които го подкрепят, на треньорите и техните възпитаници.

Специален гост на събитието беше кметът Стефан Радев. В обръщението си към присъстващите в залата той поздрави Пламен Крумов и всички, които го подкрепят. Според него тяхната инициатива обединява две от най-мощните сили, които движат обществото напред – благотворителността и спорта.

„Надявам се много деца да получат подкрепа и вдъхновение от това, което може да им предостави фондацията като възможности. В Сливен, за разлика от други градове, най-големият спонсор на спорта е Общината, като едноличен собственик на спортните съоръжения. Радвам се, че се създават нови институции, които ще подпомогнат всички деца, треньори и родители, чиито деца посещават спортните клубове и школи. От сърце желая успех на начинанието, на децата да станат шампиони, добри и успешни граждани“, каза кметът.

В програмата участваха деца от танцови, спортни и вокални групи от Сливен. На събитието присъстваха още председателят на Общинския съвет Димитър Митев, областният управител Чавдар Божурски, зам.-кметове, директори на институции, общински съветници и приятели на фондацията.