Журито на „Мис Сливен 2025“ събира блясък, опит и талант на 9 октомври в зала „Сливен“

Сред членовете на журито на „Мис Сливен 2025“ ще бъде лично Ирина Папазова, лицензиант на конкурса „Мис България“, която ще присъства на събитието на живо. Заедно с нея в избора на новата кралица ще участват предишните носителки на титлата Памела Димитрова (2022) и Габриела Каябашлиева (2024). Към тях се присъединяват и Мис Разград 2025 Никол Димитрова, известният моден дизайнер Стоян Радичев, както и други любопитни личности от света на красотата и бизнеса, които ще участват в избора на новата Мис Сливен.

Конкурсът ще се проведе на 9 октомври (четвъртък) в зала „Сливен“ от 18.30 ч., част от престижната национална верига „Мис България“. Участничките ще дефилират с колекции на DiKa и изискани рокли на дизайнер Стоян Радичев, а програмата ще бъде обогатена от републиканските вицешампиони по спортни танци Явор Младенов и Милослава Стоянова, както и от музикалните изпълнения на Nelita и Veselina VOIX. Водеща на събитието ще бъде Мис България 2018 Теодора Мудева, родом от Сливен и любима на местната публика.

Конкурсът се реализира със съдействието на Община Сливен, която за поредна година е основен партньор на събитието. Благодарение на подкрепата на институцията, „Мис Сливен“ се утвърждава като едно от най-значимите културни и модни събития в града, което събира красота, талант и стил на една сцена.

„Мис Сливен 2025“ обещава да бъде вечер, изпълнена с изящество, артистичност и вълнение за публиката и гостите на града.

ВХОДЪТ Е СВОБОДЕН!