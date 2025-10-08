08.10.2025 12:04 , Людмила Калъпчиева

Близо 3 684 900 000 лева повече пари за заплати през 2025 в сравнение с 2024 година е платило правителството. Тази сума представлява ръст от 18,2%. Това отчете министърът на финансите Теменужка Петков в началото на редовното заседание на Министерския съвет. Ускорените темпове, с които се изпълнява Националният план за възстановяване и устойчивост, са довели до повишение и в разплащането на капиталовите разходи с 2 млрд. лева.

„Категорично можем да кажем, че всякакви слухове, че българските граждани обедняват и доходите намаляват, са абсолютно неверни“, заяви Петкова.

Заплатите в образованието са се повишили с 907,200 млрд. лева, с над 98 млн. лева е ръстът на възнагражденията в здравеопазването - 8,3% повече в сравнение с миналата година.

Доходите в отбраната се увеличават в сравнение с миналата година с 633 300 000 лева, а в полицията и вътрешния ред с 1 280 500 000 лева.

„Социалните и здравно осигурителните плащания през 2025 година до този момент, на база действащо законодателство, са с 4,161 млрд. повече спрямо 2024 г. или тук ръстът е 12%, в това число са пенсиите. По отношение на тях е налице ръст от 11,2% и са изплатени 2,428 млрд. лева повече пари за пенсии“, отчете финансовият министър.

„Резултатите са достатъчно красноречиви. Всякакви тези, свързани с това, че българските граждани обедняват, са абсолютно неоснователни“, категорична беше Теменужка Петкова.