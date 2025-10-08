08.10.2025 12:06 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 час | 68

Сайтът за сравняване на цените „Колко струва“ трябва да има конкретна информация за състава и количеството на всеки продукт

Нарушенията на законодателството, които въвеждат в заблуда клиентите, също водят до повишаване на цените. На Комисията за защита на потребителите са вменени правомощията да следи за наличието на цените в левове и в евро върху етикетите, но и за това начинът на представяне на информацията да не въвежда в заблуда за условията на сделката.

Това каза по телевизия Euronews Bulgaria основателят на онлайн платформата "Ние, потребителите" Габриела Руменова. От днес, 8 октомври, контролните органи могат да налагат санкции при нарушения на Закона за въвеждане на еврото в България.

„Комисията за защита на потребителите е контролен орган, но не е регулатор и не може да влияе върху цените. Независимо от това тя трябва да следи за административни нарушения, защото понякога именно те водят до повишаване на цените за крайните потребители. Когато човек се обърка, не знае колко ще плати на касата, той сключва сделка на по-висока, неизгодна за него цена, и по този начин дава знак на търговеца, че той може да продължи да повишава цените“, обясни тя.

Габриела Руменова направи уточнението, че в закона няма изрично изискване цената в лева или в евро да е на първо място, но освен да са посочени двете цени с еднакъв размер вид и цвят на шрифта, информацията трябва да е така представена, че да не въвежда потребителите в заблуждение. „Моят апел към контролния орган е много внимателно да анализира всеки един етикет, защото понякога заблудите идват именно от начина на представяне“, каза още тя.

„Ясно е, че където има нарушения, ще бъдат налагани санкции. Но е важно да мислим и за това дали допълнителните изисквания и глобите няма да доведат до увеличаване на административната тежест и разходите на търговците и това на свой ред да стане причина за покачване на крайните цени за нас като потребители. Затова трябва да се търси баланс.“, коментира експертът.

Тя постави акцент върху значението как потребителите се подпомагат да преминат по-леко през този преход - каква информация им се предоставя, какви инструменти им се дават и как хората се подготвят за ползването им. „Когато потребителят прави своя избор, не трябва да се фокусира върху един-единствен критерий – цената, защото това не означава автоматично добър, икономически изгоден избор. Трябва да следим и важните характеристики“, обясни Руменова.

В студиото на „Добро утро, Европа“ Габриела Руменова коментира и платформата за сравняване на цените. „Ние ме можем да се ориентираме за производител, състав, грамаж и т.н. за всеки един продукт. Ако вземем за пример едно кисело мляко, то е описано така: от 2% до 3,5% масленост в кофичка от 350 до 500 грама. Виждаме различни цени в различните търговски обекти, в тези рамки, но не знаем тази цена за какъв конкретно продукт е. Мисля, че за да бъде полезен, този сайт трябва да бъде доработен, да се добави QR код чрез който да се достъпва до етикета на стоката с подробна информация за нея.“, предложи тя.