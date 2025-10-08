Прeмиерът Росен Желязков към министрите: От Вас искам не оправдания, а решения

08.10.2025 12:08 , Людмила Калъпчиева

Премиерът Росен Желязков призова членовете на кабинета да не се поддават на провокации, а да изпълняват задълженията си професионално и отговорно. „От Вас искам не оправдания, а решения. Имаме много работа да свършим. Пред нас са много предизвикателства както в социалната, така и в икономическата сфера. Но началото на всяко едно решение минава през обяснение за наследеното и за постигнатото. Това вече е наш ангажимент, защото ние сме в своята политическа зрялост.“ С тези думи премиерът Росен Желязков се обърна към министрите в началото на днешното правителствено заседание.

Министър-председателят отбеляза, че в новия политически сезон се наблюдават целенасочени въздействия върху политическата среда, които целят да създадат нестабилност.

Премиерът подчерта, че въпреки сложния коалиционен формат правителството демонстрира завиден колективен дух, коалиционна култура и последователно изпълнение на задачите, заложени в програмата на правителството. По думите му това се доказва от навременните реакции и решения при ситуации от обществен или природен характер.

„Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдание, защото кабинетът е в своята политическа зрялост. Това показва, че редовен кабинет с ясен времеви мандат може да адресира правилно проблемите и да не ги оставя в оста причина–следствие и в отлагане на решения,“ заяви премиерът и призова министрите да се фокусират върху ефективните решения и отговорната комуникация.

Желязков допълни, че кабинетът няма да следва популистки подходи, а ще залага на личната и колективна отговорност на всеки член на правителството. „Когато ние станем бивши, не трябва да бъдем в ролята на тези, които считаме, че не са се справили със задачите,“ посочи премиерът.

В изказването си министър-председателят изрази признателност и поднесе съболезнования на семейството на загиналия полицай Стефан Иванов, който загуби живота си при изпълнение на служебния си дълг в първите часове след бедствието в Елените, както и на семействата на всички загинали при наводнението в курортното селище.