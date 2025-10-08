Решения взети от Министерския съвет на днешното заседание

08.10.2025 14:09 , Людмила Калъпчиева

Правителството осигури по 3000 лв. допълнителна помощ на семействата, пострадали от наводненията

Правителството реши да отпусне еднократна помощ от 3000 лв. на хората, чиито имоти са пострадали от природни бедствия през 2025 г. Предложението е на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Помощта ще е допълнение към еднократната помощ за преодоляване на инцидентно възникнали потребности, която се отпуска по Закона за социално подпомагане в размер до 1 914 лв.

По този начин държавата ще подкрепи хората, които не могат да възстановят домовете си сами в изключително тежката за тях ситуация. Допълнителната помощ ще се предоставя на пострадалите, при условие че засегнатото жилище е законно и единствено за семейството и то не може да го възстанови със собствени средства. По същия начин кабинетът подпомогна домакинствата, чиито имоти бяха засегнати от пожарите през лятото. Тогава държавата осигури 900 000 лв. за еднократно подпомагане, с които ще бъдат подкрепени и пострадалите при скорошните наводнения.

Помощта от 3000 лв. ще се получава по списък, който ще се утвърждава от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане след социална анкета. При нея ще се преценява дали доходите на пострадалите не им позволяват да ремонтират домовете си. Не е необходимо хората да кандидатстват допълнително, за да получат средствата, които ще се изплащат от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на пострадалите.

150 десетокласници ще учат програмиране по национална програма на МОН

Най-малко 150 ученици от 10. клас ще се обучават по специалността „Приложно програмиране“ в рамките на Националната програма на МОН „Обучение за ИТ умения и кариера“ през следващата учебна година. Това предвижда приетото от Министерския съвет изменение в националните програми за развитие на образованието за 2025 г.

Програмата „Обучение за ИТ умения и кариера“ дава възможност на ученици от 10., 11. и 12. клас, които не се обучават в професионално направление „Компютърни науки“, да получат допълнителна квалификация по приложно програмиране. Те се учат да програмират в свободното си време през седмицата, в почивните дни и през ваканциите. Обученията им се организират от пет центъра - в София, Правец, Русе, Пловдив и Бургас и се провеждат в над 40 места в страната.

В програмата за тази година беше заложено обучение на не по-малко от 100 ученици в 11. клас и още толкова в 12. клас. По предложение на браншови организации от сектора на високите технологии през учебната 2025/2026 г. ще бъдат приети за обучение и най-малко 150 ученици в 10. клас. Целта е да бъдат обезпечени потребностите на пазара на труда от ИТ специалисти.

От стартирането на националната програма през 2017 г. досега обучение по нея са преминали над 6900 ученици. Голяма част от тях се реализират професионално в ИТ сектора, а някои започват работа в технологични компании още докато са ученици.

Изменя се Устройственият правилник на Агенцията за ядрено регулиране

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране.

С проекта на Постановление се предлага преразпределение на щатните бройки в АЯР, с цел осигуряване на ефективен, независим и навременен регулаторен контрол и лицензиране, в контекста на засиления фокус върху развитието на ядрената енергетика в България и нарастващата натовареност на Агенцията, при стриктно спазване на международните стандарти и националната нормативна уредба.

В съответствие с необходимостта от осигуряване на пълнота, точност и актуалност на нормативната уредба, регламентираща функциите и отговорностите на структурните звена в АЯР, са извършени промени в част от дейностите на дирекциите. Актуализацията цели също така адаптиране към разширения обхват от международни ангажименти на Република България в областта на ядрената безопасност.

В тази връзка е извършено ясно дефиниране на ролята на дирекция „Международно сътрудничество“ по отношение на представителството в международни структури и управлението на международния документооборот, прецизирани са функциите на дирекция „Анализи и оценки на безопасността“, както и е въведена нормативна рамка, регламентираща участието на дирекциите в процеса по разработване и актуализиране на подзаконовата нормативна уредба, свързана с прилагането на Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Агенцията за ядрено регулиране

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2025г.

Постановлението за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на АЯР за 2025г. обезпечава изпълнението на функциите и компетентностите на административните звена на агенцията, чрез увеличаване на разходите по показател „Персонал“ за сметка на разходите по показател „Издръжка и други текущи разходи“.

Одобрена е Тарифа за таксите, събирани от АЯР по Закона за безопасно използване на ядрената енергия

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на Тарифа за таксите, събирани от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) по Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).

Действащата към момента Тарифа е приета с Постановление № 206 от 2003 г. и е частично актуализирана през 2018 г. Въпреки тази частична актуализация, основната структура и размерите на почти всички такси остават непроменени от повече от две десетилетия.

С приемането на днешното постановление тарифата ще бъде актуализирана съобразно новите икономически условия. Увеличението е пропорционално спрямо сложността на извършваните дейности и не цели генериране на несъразмерна финансова тежест за ползвателите на услугите на АЯР.

Исменя се Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси

Министерският съвет прие проект на Постановление за изменение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (Тарифа № 4).

Във връзка с изпълнението на Националния план за въвеждане на еврото в Република България (приет с РМС № 344 от 2022 г.) бе приет Закона за въвеждане на еврото в Република България (Обн. ДВ. бр.70 от 2024 г.). С приемането му се налага действащите подзаконови нормативни актове да се приведат в съответствие с него, при спазване на принципите за защита на потребителите, информираност, ефективност и икономичност, прозрачност, приемственост и автоматично превалутиране на суми от левове в евро.

С приемането на изменението на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси се цели освен превалутиране на сумите от левове в евро и актуализиране размера на някои такси, както следва:

- за издаване на становища за допустимост на строителни продукти - по чл. 31, ал. 8 от Тарифа № 4;

- за издаване на разрешения за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност - по чл. 31а от Тарифа № 4;

- за издаване на протоколи за класификация на строителни продукти по устойчивост на огън и реакция на огън - по чл. 316 от Тарифа № 4;

- за издаване на документи за правоспособност (сертификати) за осъществяване на дейности, свързани с монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на стационарно противопожарно оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове - по чл. 31в от Тарифа № 4;

- за издаване на удостоверения за съответствие на продукти за пожарогасене - по чл. 31 г от Тарифа № 4.

Калкулиране на разходите за предоставяне на административните услуги по чл. 31а, ал. 1 и 2 от Тарифа № 4 не е извършвано от повече от 10 г., а последните калкулации на разходите за предоставяне на административните услуги по чл. 31, ал. 8, чл. 316, ал. 1, чл. 31в, ал. 1 и чл. 31г, ал. 1 от Тарифа № 4 са извършени през 2018 г. В този период са настъпили значителни промени в размера на преките и непреките разходи, свързани с предоставянето на тези услуги.

Изменението на размера на таксите за предоставяне на административните услуги по чл. 31, ал. 8, чл. 31а, ал. 1 и 2, чл. 316, ал. 1, чл. 31в, ал. 1 и чл. 31 г, ал. 1 от Тарифа № 4 ще компенсира разходите за вложения експертен труд при изготвянето и издаването на документите и разрешенията в посочените разпоредби от Тарифа № 4, като същият е съобразен с настъпилите промени в размера на преките и непреки разходи, на база на които се калкулират таксите за същите услуги.

Одобрена е българската позиция за участие в заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи”, формат „Вътрешни работи“

Министерският съвет одобри позициите на България за участие в заседание на Съвета “Правосъдие и вътрешни работи”, формат „Вътрешни работи“, което ще се проведе на 14 октомври 2025 г. в гр. Люксембург, Люксембург.

Теми на заседанието са: Отражение на настоящата геополитическа обстановка върху вътрешната сигурност на ЕС; Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца; Бъдещето на Фронтекс; Регламент за установяване на обща система за връщане на граждани на трети държави, пребиваващи незаконно в ЕС; Външно измерение на миграцията с фокус върху връщанията в Сирия; Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Механизма за гражданска защита на Съюза и подкрепата от Съюза за готовност и реагиране при извънредни ситуации в областта на здравеопазването; Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за засилване на полицейското сътрудничество във връзка с предотвратяването, разкриването и разследването на контрабандата на мигранти и трафика на хора и за засилване на подкрепата на Европол за предотвратяване и борба с подобни престъпления.

Националната агенция за приходите получава част от държавен имот в гр. Велико Търново

С решение на Министерския съвет Националната агенция за приходите получава управлението върху част от имот - публична държавна собственост в гр. Велико Търново с цел по-добро администриране на процеса по съхраняване на архивни данни, обезпечаване на работния процес и подобряване на работната среда.

Частта от имота представлява самостоятелен обект на шестия етаж в сграда № 1, намираща се на ул. „Никола Габровски“ № 61. В същото време управлението на обекта, ползван до момента от отдел „Статистически изследвания - Велико Търново“ на Териториално Статистическо бюро - Север към Националния статистически институт, се отнема от НСИ поради отпаднала необходимост.

Определени са цените в евро на таксите за преминаване и ползване на платените републикански пътища

Правителството одобри Проект на Постановление за промени в Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. Целта е подзаконовата нормативна рамка да се адаптира към въведените принципи и процедури за въвеждане на еврото като парична единица в България съгласно изискванията на закона.

Въвежда се размер на еднодневната винетка, която беше приета с промените в Закона за пътищата. За ползване на платената републиканска пътна мрежа от превозните средства до 3,5 тона в рамките на 24 часа да се заплаща 4,09 евро, гласи текстът на документа. При определянето на цената е спазен принципът на пропорционалност и правилото на увеличаващата се стойност при намаляване на срока на валидност, на които се основават и цените на останалите винетки.

При движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и товари без разрешение на собственика или администрацията, управляваща пътя, или ако пътното превозно средство е с размери, маса или натоварване на ос над нормите, определени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, се предлага компенсаторна такса в размер на 1200 лв. или 613,55 евро. Характерът й е санкционен и е на принципа, че този тип такси са по-високи от съответните разрешителни, но по-ниски от налаганите наказания. Целта е да се стимулират водачите да не ползват платените пътища с пътните превозни средства, чиито размери, маса или натоварване на ос надвишават установените норми.

В разпоредбите, отнасящи се до таксите за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него в обхвата на пътя и обслужващите зони, към бензиностанциите и газостанциите се добавят и зарядните станции за електрически превозни средства. С измененията се уточнява, че изграждането и експлоатацията на такива зарядни станции също подлежат на разрешителен режим.

Таксите за специално ползване за скоростни пътища, каквито до момента не са били разписани в действащата Тарифа, да бъдат колкото тези за автомагистрала, е предвидено още в Постановлението. Добавя се и нов член, с който се определя такса за издаване на разрешение на нотифициран орган за оценяване на съответствието на доставчиците на Европейската услуга за електронно пътно таксуване.

Одобрени са позицията и съставът на българската делегация за участие в Шестата сесия на Българо-узбекската комисия за икономическо и научно- техническо сътрудничество

Министерският съвет одобри позицията и състава на българската делегация за участие в Шестата сесия на Българо-узбекската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, която ще се проведе в периода 20-21 октомври 2025 г. в град Ташкент, Република Узбекистан.

Българската делегация ще бъде ръководена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, в качеството му на председател на българската част на междуправителствената комисия. Ръководител на узбекската делегация ще бъде г-н Лазиз Кудратов - министър на инвестициите, индустрията и търговията на Република Узбекистан и председател на узбекската част на междуправителствената комисия.

По време на сесията ще бъде направен анализ на двустранното сътрудничество между България и Узбекистан и ще бъдат разгледани актуални въпроси на българо- узбекските двустранни и търговско-икономически отношения и възможностите за разширяване на сътрудничеството в редица области като търговия, икономика, инвестиции, транспорт и съобщения, селско стопанство, туризъм, строителство и благоустройство, култура, трудова заетост и миграция, както и други области от взаимен интерес.

Одобрена е позицията на България по дело № С-446/25 на Съда на Европейския съюз

Министерският съвет прие Решение, с което одобрява позицията на България по дело № С-446/25 на Съда на Европейския съюз, образувано срещу страната ни по искова молба на ЕС. С иска се претендира, че България не е изпълнила задълженията си по Директива (ЕС) 2022/362 на Европейския парламент и на Съвета от 24 февруари 2022 година за изменение на директиви 1999/62/ЕО, 1999/37/ЕО и (ЕС) 2019/520 за таксуването на превозни средства за използване на определени инфраструктури.

Българската държава оспорва изцяло иска, като в позицията е представена хронологията по транспониране на директивата, както и прилагането на нейните изисквания. Изложени са аргументи срещу твърденията за накърняване на общи и индивидуални интереси. Посочва се, че част от изискванията на разпоредбите на Директива (ЕС) 2022/362 се прилагат в действащото вътрешно законодателство преди 25 март 2024 г., когато е бил крайният срок за транспониране на акта. Отбелязва се, че с приемането на Постановление № 191 на Министерския съвет от 2025 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, приета с Постановление № 285 на Министерския съвет от 2018 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2018 г., изм. и доп., бр. 80 от 2019 г.), обнародвано Държавен вестник, брой: 79 от 26.9.2025 г. са въведени всички изисквания на директивата и тя е напълно транспонирана в националното законодателство.

В позицията страната ни отправя искане към Съда на ЕС да отхърли изцяло исковата молба на Европейската комисия като неоснователна, алтернативно - да я отхвърли частично, предвид че България изпълнява разпоредбите на Директива 2022/362 чрез действащото си законодателство. Иска се и отхвърляне на иска за налагане на санкции, алтернативно да бъдат намалени до минималния размер.

Министерският съвет прие за сведение резултатите от неформално заседание на енергийните министри от ЕС

Министерският съвет прие за сведение доклада с резултатите от участието на България в неформалното заседание на енергийните министри от ЕС, проведено на 4-5 септември 2025 г. в град Копенхаген, Кралство Дания.

По време на заседанието министрите обсъдиха енергийната система на ЕС след 2030 г., преодоляването на пропуските в развитието на инфраструктурата и ролята на енергийния сектор за цифровото бъдеще на Европа.

По отношение на темата за енергийната система на ЕС след 2030 г. държавите членки изразиха виждания относно потенциални акценти, които да залегнат в предстоящата рамка на енергийната политика, с отчитане ролята на възобновяемите източници и чистите технологии, включително на ядрената енергия. В рамките на диалога на Работната група за завършването на Енергийния съюз относно преодоляване на пропуските в развитието на инфраструктурата, са обсъдени основни опасения и срещани от държавите членки пречки, сред които: необходимост от улесняване на бързото изграждане на мрежата, като същевременно се гарантира адекватна защита на околната среда и обществено участие, преодоляване на пречки, свързани с координацията на национално ниво между отделните ведомства, повишаване на ефективността на планирането на мрежата и други.

В рамките на срещата бе обсъдена и ролята на дигитализацията и изкуствения интелект в процеса на чистия енергиен преход на ЕС. Разговорите отчетоха начините, по които тези технологии биха допринесли за засилване на конкурентоспособността на сектора, с повече координирани действия в ЕС при адресиране на предстоящите предизвикателства.

Правителството одобри позиция на страната по дело пред Съда на Европейския съюз

Министерският съвет прие днес протоколно решение за одобряване на позиция и даване на съгласие Република България да участва по дело С-285/25, Lurdos пред Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на юрисдикция в Унгария.

Преюдициалното запитване търси произнасяне относно съвместимостта с правото на Съюза на унгарските разпоредби, които уреждат давностните срокове за предявяване на искове за обезщетение за вреди в областта на конкурентното право.

Съобразно правния си интерес Република България привежда аргументи и предлага отговор на въпроса, с който запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали член 267 от Договора за функциониране на ЕС следва да се тълкува в смисъл, че в случай като този по главното производство може да остави без приложение разпоредба, която я задължава да се съобрази с тълкувателно решение на Върховния съд на Унгария за уеднаквяване на практиката.

С участието си по дело С-285/25, Lurdos пред Съда на европейския съюз Република България има възможността посредством поддържаните от нея тези да допринесе за формирането на убеждение у Съда относно действителното съдържание на указаните в запитването правни норми с крайна цел постигането на непротиворечиво тълкуване е оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

Министерският съвет одобри днес позицията на България за участие в заседанието на Съвета на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи”

Министерският съвет одобри днес позицията на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи“, част „Правосъдие“, което ще се проведе на 13 октомври 2025 г. в Люксембург.

Министрите на правосъдието ще обменят мнения относно бъдещето на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), която се разглежда за първи път във формат Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“.

Министрите ще бъдат запознати още с актуална информация по темите относно агресивната война на Русия срещу Украйна и достъпа до данни за ефективно разследване на престъпления. Също така, Комисията ще представи информация относно Годишния доклад за напредъка по прилагане и изпълнение.

По време на заседанието ще се проведе и работен обяд, в рамките на който министрите ще обсъдят темата относно развитието на върховенството на правото в областта на правосъдието.

Одобрени са резултатите от българското участие в неформално заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване“

Министерският съвет одобри резултатите от неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване“), проведено на 16 септември 2025 г., в гр. Копенхаген, Кралство Дания.

Заседанието протече съобразно предварително разпространения и одобрен дневен ред с обмен на мнения по двете нови стратегии на ЕС: „Да изберем Европа за науките за живота: Стратегия за позициониране на ЕС като най-привлекателното място в света за науките за живота до 2030 г.“ и „Подготовка на ЕС за следващата здравна криза: Стратегия за медицински мерки за противодействие“, както и работен обяд на тема „Антимикробна резистентност“.

По време на първата сесия акцент беше поставен върху клиничните изпитвания. Значителна част от делегациите се изказаха в подкрепа на повече хармонизация, взаимно признаване в областта на клиничните изпитвания, засилено сътрудничество между държавите членки и водеща роля на референтната държава. В същото време повечето делегации, в т.ч. България, се изказаха в подкрепа на запазване и укрепване на експертизата на национално ниво.

В рамките на втората сесия делегациите бяха запознати със специален доклад за критичен недостиг на лекарствени продукти от Европейската сметна палата. В последвалата дискусия делегатите споделиха своите виждания и въведени мерки за

справяне с това предизвикателство.

По време на работния обяд беше обсъдена темата за антимикробната резистентност (АМР). Европейската комисия подчерта, че темата за АМР остава с висок политически приоритет. Подчертано бе, че държавите членки са на предна линия в борбата с АМР и в тази връзка като основни дейности бяха посочени: превенцията и контрола на инфекции; разумната употреба на антибиотици; събирането на данни и обученията; разработването на нови антибиотици и постепенното оттегляне на антибиотици, които предизвикват резистентност.

Правителството одобри присъединяването на България към Декларацията от Ютланд за изграящане на безопасен онлайн свят за непълнолетни

Правителството одобри присъединяването на България към Декларацията от Ютланд за изграждане на безопасен онлайн свят за непълнолетните, инициирана от Датското председателство на Съвета на ЕС. Според датската страна Европейският съюз е предприел важни регулаторни стъпки за оформяне на цифровата среда, но са необходими допълнителни усилия за защитата на непълнолетните в онлайн средата.

Документът очертава цялостен подход за укрепване на дигиталните защити и гарантиране, че непълнолетните граждани на ЕС могат да се възползват от положителните аспекти на цифровата трансформация, като същевременно са защитени от нейните вреди. Декларацията подчертава необходимостта от засилване на мерките за справяне с тези рискове, предвид нарастващото отрицателното влияние на прекомерната употреба на социалните мрежи върху психичното здраве, съвместни усилия на държавите членки за ефективно прилагане на съществуващите регулации, повишаване на цифровата грамотност, подкрепа за родители и учители.

Предвижда се присъединяването на държавите членки на ЕС към Декларацията да се случи преди неформалната среща на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика във формат „Телекомуникации“, планиран за 9-10 октомври 2025 г. в гр. Хорсенс, Дания.

Правителството одобри проект за изменение на Националния план за възстановяване и устойчивост

Изменението е предложено от Европейската комисия (ЕК) като част от общоевропейските усилия за рационализиране на всички планове за възстановяване и устойчивост на държавите членки. Целта е да се улесни изпълнението и отчетността, така че средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) да бъдат усвоени изцяло и с измерим ефект до края на 2026 г.

Същевременно изменението предоставя възможност на държавите членки да направят реалистична оценка на напредъка и да идентифицират мерките, които са в риск от неизпълнение до 31 август 2026 г., като ги заменят с нови, реалистично изпълними в рамките на срока на Плана. Така се осигурява по-гъвкав и резултатно ориентиран подход, който предотвратява загуба на ресурси и насочва усилията към мерки с реален принос към зелената, цифровата и социалната трансформация.

Изменението бележи прехода на МВУ от фаза на планиране към фаза на завършване и отчетност. ЕК насърчава държавите членки да рационализират своите планове, да намалят административната тежест и да съсредоточат изпълнението върху постижими резултати в оставащия срок.

В тази връзка се очаква държавите членки, съвместно с ЕК, да финализират измененията на своите планове през четвъртото тримесечие на годината и те да бъдат одобрени от Съвета на ЕС до края на 2025 г.

Промените целят подобряване на структурата и съдържанието на плановете чрез прецизиране на наименованията на реформите и инвестициите, на етапите и целите, на качествените индикатори, на целевите стойности, както и на описанията на отделните етапи. В резултат на извършената ревизия са променени 36 реформи и 45 инвестиции. Предложени за отпадане са 33 етапа и цели. Направени са предложения за промени в обхвата на две инвестиции, при които са идентифицирани рискове от неизпълнение. Освободените средства за финансиране са използвани за допълнителни дейности по четири инвестиции и за включването на една нова инвестиция, които могат да бъдат завършени в рамките на срока на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

След одобрение от страна на правителството изготвеният проект на промени в ПВУ следва да бъде представен от заместник министър-председателя и министър на иновациите и растежа на ЕК с мандат за провеждане на преговори със службите на ЕК до окончателната оценка на предложението в съответствие с чл. 19 от Регламента за МВУ.

Правителството прие позицията на България за неформалното заседание на Съвета на ЕС по външни работи, за частта „Търговия“

Министерският съвет прие Решение за позицията на Република България за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по външни работи (част „Търговия“). Заседанието ще се проведе на 13-14 октомври 2025 г. в гр. Хорсенс, Дания.

По време на пленарната сесия се предвижда министрите да проведат дискусия относно актуалното състояние на търговски отношения между ЕС и САЩ и търговските аспекти на икономическата сигурност на ЕС.

Създава се електронен регистър на всички актове с положен на тях държавен печат

Правителството одобри проект на Закон за изменение на Закона за държавния печат и националното знаме на Република България.

В Министерството на правосъдието се създава електронен регистър, в който се вписват по реда на постъпването им всички актове, върху които е положен държавният печат.

Друго изменение в закона е отпадането на изискването за представяне на част от документите за повторно вписване на помощник-нотариуса по заместване, защото Министерството на правосъдието вече разполага с тях - документи за раждане, за завършено виеше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност, за трудов стаж и за предходно вписване на помощник-нотариуса по заместване.

Одобрен е проектозакон за промени в Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Министерският съвет прие Решение за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

С предложената промяна отпада изискването за изразяване приживе на изрично писмено несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта на лицето, което се вписва в неговата здравноосигурителна книжка.

Причините за разработване на проекта са свързани с необходимостта от усъвършенстване и осъвременяване на нормативната уредба в областта на електронното здравеопазване. В тази връзка са предложени промени за отмяна на задължението на НЗОК да издава здравноосигурителна книжка на всяко задължително здравноосигурено лице. Предложението е част от процеса по дигитализация в здравеопазването, който се реализира посредством Националната здравно-информационна система /НЗИС/, в която се събира, обработва и съхранява информация за здравното състояние на населението чрез създаване и поддържане на електронен здравен запис на всеки гражданин и поддържане на публични и служебни електронни регистри, информационни бази от данни и системи.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки всеки български гражданин ще има възможност директно да изрази волята си във връзка с вземане на органи, тъкани и клетки за трансплантация след смъртта пред Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, вкл. чрез подаване на декларация за отказ от донорство по електронен път.

Кабинетът одобри актуализиран проект на Меморандум за разбирателство относно мрежата TESTA EuroDomain

Министерският съвет на Република България прие протоколно решение за отмяна на решение по т. 1 от Протокол № 24 от заседанието на Министерския съвет, проведено на 10 юни 2025 г. и одобри актуализиран проект на Меморандум за разбирателство между Европейския съюз и Министерския съвет на Република България относно изискванията за качество за сигурност, свързани с връзката към мрежата TESTA (Трансевропейската мрежа за телематични услуги) EuroDomain, създадена по Програма “Цифрова Европа“.