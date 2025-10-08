ЕСЕН В КАРТИНИ – ТВОРЧЕСТВОТО НА МАЛКИТЕ НИ ХУДОЖНИЦИ

Есента пристигна в нашето училище с пъстри цветове, аромат на листа и детско вдъхновение!
Второкласниците от групата за целодневна организация на учебния ден, с ръководител г-жа Мария Монева, сътвориха прекрасни есенни рисунки, изпълнени с настроение, въображение и усмивки.
След като завършиха своите творби, малките художници ги подредиха на красиво табло, което превърна училищното фоайе в истинска галерия на есента.
Всяка рисунка разказва своя приказка – за падащи листа, топли цветове и слънчеви следобеди, в които фантазията на децата оживява.
Сега всеки, който прекрачи прага на училището, може да се потопи в пъстрата есенна атмосфера и да усети колко много красота може да се роди от детските ръце и сърца.