ЕСЕН В КАРТИНИ – ТВОРЧЕСТВОТО НА МАЛКИТЕ НИ ХУДОЖНИЦИ

08.10.2025 14:10 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 42

Есента пристигна в нашето училище с пъстри цветове, аромат на листа и детско вдъхновение!

Второкласниците от групата за целодневна организация на учебния ден, с ръководител г-жа Мария Монева, сътвориха прекрасни есенни рисунки, изпълнени с настроение, въображение и усмивки.

След като завършиха своите творби, малките художници ги подредиха на красиво табло, което превърна училищното фоайе в истинска галерия на есента.

Всяка рисунка разказва своя приказка – за падащи листа, топли цветове и слънчеви следобеди, в които фантазията на децата оживява.

Сега всеки, който прекрачи прага на училището, може да се потопи в пъстрата есенна атмосфера и да усети колко много красота може да се роди от детските ръце и сърца.