08.10.2025 14:13 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Следвайки амбицията си в подготовката на атрактивна и разнообразна празнична програма за Димитровден, Община Сливен за пореден път подбра събития за различните възрасти и вкусове на жителите и гости на града. Сред тях попадат международни турнири в различни видове спорт, занаятчийски и търговски базари, премиери на книги, конкурси и много други, които ще забавляват сливенци и техните гости през целия месец октомври.

Дните около Димитровден по програма ще предложат развлекателни прояви в града.

На 24 октомври откритата сцена на площад „Хаджи Димитър“ посреща местни таланти и звездни гости.

Разноликите и пъстри актьори от театър „Файъртър“ ще оцветят Главната улица на Сливен на 25 октомври. Същия ден спортни ентусиасти ще имат възможност да тестват своята издръжливост в Международния планински маратон „Хайдушки пътеки“. Денят ще завърши с концерт на откритата сцена на централния градски площад, в който за сливенската публика ще пеят известни български певци.

Празничният Димитровден на 26 октомври ще бъде съпроводен с още концерти на открито, изложби и връчване на награди в сферата на изобразителното изкуство.

