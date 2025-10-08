08.10.2025 15:01 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Изненадите за жителите на Сливен не спират. Общината е подготвила много музика и събития за празника на града.

В навечерието на Димитровден настроението ще се покачи с популярния изпълнител Боро Първи. Той ще зарадва публиката със своя репертоар на 25 октомври от 19 часа на откритата сцена на площад „Хаджи Димитър“.

Боро Първи, познат също като Борис Абилити, е част от някогашното хип-хоп дуо Чукито & Boreau. През 2014 г. пуска първото си самостоятелно парче. Преди това свири на барабани в хардкор пънк групата „Гърч“. През 2015 г. Боро вече има 5 записани албума. Изпълнителят е и текстописец, един от най-експерименталните артисти в България. Неговите песни съчетават автентични текстове с елементи, вдъхновени както от Балканите, така и от хип-хоп сцената в Атланта.