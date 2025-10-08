Интересен Час на класа се проведе в шести клас

08.10.2025 15:41 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Учениците от шестите класове проведоха интересен и необичаен час на класа. Те изгледаха презентация на тема “Сърдечно- съдови заболявания “ и обсъдиха проблема със своите класни ръководители и съученици. Някои веднага решиха, че ще се посветят на благородната професия на лекаря, за да помагат на хората и да спасяват живота.