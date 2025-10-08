Сливен участва в юбилейно издание на изложението „Културен туризъм“ във Велико Търново

08.10.2025 17:03 , Връзки с обществеността

Община Сливен участва в XX юбилейно издание на Международното туристическо изложение „Културен туризъм“ – Велико Търново, което беше открито днес. Форумът, който се утвърди като най-престижната платформа за представяне на български и международни културни дестинации, събира доайените в културния туризъм, които създават не просто маршрути, а истински преживявания, оставящи трайна следа в сърцата на своите посетители. Сред тях заслужено се нарежда и Сливен – градът под Сините камъни, който всяка година доказва, че културният туризъм може да бъде жив, вълнуващ и интерактивен. През изминалото десетилетие Сливен се открои не само с разнообразно представяне на туристическия си потенциал - от демонстрации на занаяти и исторически възстановки, през интерактивни програми и изложби, до кулинарни и етнографски атракции, но и като дестинация, привличаща вниманието на посетителите с автентичност и емоция.

И през тази юбилейна година участието на Сливен ще бъде запомнящо се. На специално отредено място – на самия вход на изложбената зала, ще бъде представена късноантична и средновековна крепост „Туида“, която премина под управлението на Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ през 2025 г.

Посетителите ще могат да се потопят в атмосферата на ранното българско Средновековие чрез походна юрта, средновековни игри, демонстрации на оръжия и облекла, както и други атракции, които носят духа на епохата. „Туида“ отново ще посреща гостите не просто като туристически обект, а като врата към миналото, където историята оживява пред очите на всеки, който премине прага ѝ.

На основния щанд на община Сливен, разположен непосредствено до този на Министерството на туризма, представители на Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ и Художествена галерия „Димитър Добрович“ запознават посетителите с богатото културно наследство и съвременните възможности за туризъм в региона. Гостите на изложението ще могат да видят и макет на емблематичния скален феномен „Халката“ – един от символите на Сливен и на природната красота на „Сините камъни“. На щанда посетителите ще научат повече за неустоимата ни покана да посетят Сливен, където история, природа, изкуство и преживяване са съчетани в едно, превръщайки града ни в една от най-притегателните културни точки в България.

Мотото, под което Сливен ще бъде представен през трите дни на изложението, е: „Сливен – град с минало, което вдъхновява, и с бъдеще, което очарова.“