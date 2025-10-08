Сливен, кратки вечерни новини, 08.10.2025 г., сряда

08.10.2025 16:17 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

На 9 октомври в зала „Сливен“ ще се проведе конкурсът „Мис Сливен 2025“, който обещава вечер, изпълнена с блясък, елегантност и талант.

Община Сливен участва в 20-ото юбилейно издание на Международното туристическо изложение „Културен туризъм“ във Велико Търново – най-престижният форум за представяне на културни дестинации в България и по света.

В навечерието на Димитровден жителите и гостите на Сливен ще могат да се насладят на концерт с участието на популярния Боро Първи.

Община Сливен подготвя богата и пъстра празнична програма за Димитровден, включваща събития за всички възрасти и интереси.

На 24 октомври в зала „Сливен“ от 18:00 часа ще се проведе тържественият концерт по случай празника на града, в който ще участват певецът Орлин Павлов и оперната прима и директор на Националния музикален театър Еделина Кънева.

Изявени сливенски спортисти, танцьори, певци и техните ръководители бяха наградени снощи от Фондация „Бъдеще за шампиони“ за 2025 г.

Школата по народно пеене „Славейче“ при НЧ „Христо Ботев – 1897 г.“ ще отпразнува своя 20-годишен юбилей с тържествен концерт на 10 октомври в зала “Сливен”.