Днес малките ученици от първи и втори клас имаха вълнуваща среща с популярния актьор и илюзионист Ненчо Илчев. Спектакълът се проведе във физкултурния салон, където децата посрещнаха госта с огромен интерес и бурни аплодисменти. Комикът демонстрира част от впечатляващите си илюзии. С много хумор, чар и магия той успя да завладее вниманието на ученици и учители и да предизвика безброй усмивки. Учениците се включиха с огромен ентусиазъм – аплодисменти и много смях изпълниха залата. Някои дори имаха възможността да станат негови помощници във фокусите. Срещата завърши с бурни аплодисменти и множество снимки. Учениците дълго ще помнят тази незабравима среща, изпълнена с усмивки, изненади и... магия!